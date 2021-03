¿Agüero se junta con Messi? Aseguran que el Barcelona inició gestiones para contratar al Kun

La gran relación que tienen los dos futbolistas nació gracias a las convocatorias a la selección Argentina (Foto: Télam)

La próxima ventana de transferencias puede ser trascendental para la historia del fútbol. El próximo destino de Lionel Messi está en el aire ya que su contrato vence en junio de este año y varios clubes se pelean por quedarse con el astro argentino. Pero dentro de esa lista también aparece el Barcelona con su flamante presidente Joan Laporta, quien tiene la dura misión de convencer a la Pulga que se quede y la carta de Sergio Agüero parece ser clave en las negociaciones.

A causa de una mala racha de lesiones que arrastró el delantero, el puesto de goleador en el Manchester City hoy está ocupado por Gabriel Jesus. Y aunque Josep Guardiola no tiene otro punta natural, en caso que el brasileño no esté suele improvisar con otros futbolistas antes que el Kun. “Agüero nos dará buenos momentos esta temporada. Todavía no está en su mejor momento, viene de una lesión larga y luego se volvió a lesionar. Necesita estar fino para dar su mejor rendimiento. Agüero merece tener un trato adecuado del club en relación a su contrato y discutir todos cual es su mejor opción”, fueron las palabras de Pep a la hora de opinar sobre el futuro de Sergio, que finaliza su vínculo a mitad de año.

Poco a poco, el jugador del City comienza a explorar opciones fuera de Inglaterra y un regreso a España en condición de libre es muy tentador. Jugar junto a su amigo Lionel Messi en el Barcelona puede ser lo que necesita para su carrera profesional en busca de continuidad y mayor entendimiento con quien podría ser su mano derecha en el Mundial de Qatar 2022. La selección argentina es importante para ambos jugadores, tanto que el primer contacto que tuvieron fue gracias a una convocatoria a la Sub-20 previo a la Copa del Mundo de Holanda de 2005.

Agüero y Messi, compañeros en la selección Argentina, se enfrentaron varias veces a nivel clubes

Joan Laporta ya había sondeado el estado de Agüero durante la campaña electoral, según había adelantado el medio británico Daily Mail. Ahora que ganó las elecciones ya inició negociaciones con el compatriota de Lionel para tenerlo tirando paredes con él dentro del Camp Nou, según confirmó el medio argentino TyC Sports. Este panorama, sumado a las nulas intenciones del Manchester City en renovar el contrato del Kun, el deseo puede convertirse en realidad.

Contrario a lo realizado por Josep María Bartomeu, el nuevo presidente tiene intenciones de armar un equipo con el objetivo de ganar todo torneo que aparezca en el camino del Barcelona. Lo logró en sus dos mandatos anteriores y no quiere el que el tercero sea la excepción.

Pero antes de pensar en cualquier traspaso, este miércoles el cuadro dirigido por Ronald Koeman deberá buscar una nueva remontada en su historia en Champions League al enfrentar al París-Saint Germain en Francia luego de haber perdido la ida por 4-1 con un espectacular partido de Kylian Mbappé.

