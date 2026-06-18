Colombia

Gobierno anunció medidas clave en el sector transporte para la jornada electoral: prohíbe a alcaldes restringir motos con parrillero

La norma impide imponer bloqueos arbitrarios durante la segunda vuelta, salvo riesgos comprobados de orden público, porque ese medio resulta clave para llegar a los puestos electorales

Guardar
Google icon
El alza de hasta 1.000 pesos en el transporte público intermunicipal afecta a miles de usuarios en Funza, Madrid y Mosquera - Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca
El Decreto 0612 del 16 de junio de 2026 obliga a gobernadores y alcaldes a garantizar el servicio el 21 de junio en rutas urbanas y rurales - crédito Ministerio de Transporte - Cundinamarca

El Gobierno nacional, a través del Decreto 0612 del 16 de junio de 2026, estableció una serie de medidas excepcionales en el sector transporte para la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio, con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer su derecho al voto con plena movilidad y seguridad.

Entre las disposiciones clave, el Ejecutivo ordenó que todos los sistemas de transporte público y empresas autorizadas en el país operen al 100 % de su capacidad durante la jornada electoral. Gobernadores y alcaldes están obligados a asegurar la prestación integral de los servicios de transporte en sus territorios, tanto en rutas urbanas como rurales e intermunicipales, incluyendo el transporte fluvial y la circulación de motocicletas con o sin acompañantes.

PUBLICIDAD

Operación plena y sin restricciones en el transporte público

El decreto prohíbe expresamente a los mandatarios locales restringir la circulación de vehículos automotores, motocicletas incluido el acompañante o “parrillero”—, embarcaciones y demás medios de transporte durante el periodo electoral, salvo que exista una motivación comprobada y justificada para prevenir alteraciones del orden público, y siempre dando prioridad al transporte público.

En ningún caso se podrá prohibir la circulación de motocicletas individuales o con acompañante, ya que constituyen un medio fundamental para que los ciudadanos se desplacen a sus sitios de votación.

PUBLICIDAD

La pasajera experimentó síntomas de intoxicación tras percibir un olor extraño en el casco - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
El Gobierno vetó a los mandatarios locales de imponer límites al tránsito de motocicletas, salvo justificación por orden público y priorizando el transporte público - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El transporte público de pasajeros y mixto deberá operar con el 100% de su capacidad, garantizando la continuidad de los servicios en todas las rutas y horarios previamente autorizados, incluidos los sistemas de alimentación. Las autoridades municipales, distritales y metropolitanas deberán adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que los gestores y empresas de transporte cumplan con estas obligaciones.

Flexibilidad y ampliación de servicios para facilitar la movilidad electoral

El Gobierno ordenó a los alcaldes y autoridades de transporte que, si se identifica una demanda ocasional adicional por parte de los usuarios el día de las elecciones, se ajusten rutas, frecuencias y horarios —tanto en el ámbito intermunicipal como urbano y veredal— para asegurar el traslado de los ciudadanos a los centros de votación. El Ministerio de Transporte podrá autorizar cambios de ruta y expedir permisos transitorios para responder a las necesidades de movilidad durante la jornada, los cuales deberán ser comunicados a la ciudadanía con al menos un día de antelación.

Las empresas de transporte por carretera y los vehículos tipo taxi podrán realizar viajes ocasionales para movilizar a los votantes en todas las rutas urbanas, rurales e intermunicipales, el día de las elecciones, sin que se requiera el uso de la planilla ocasional. La medida busca ampliar la oferta y eliminar trabas logísticas que dificulten el ejercicio democrático.

Las autoridades locales tendrán que ajustar frecuencias y horarios en zonas urbanas, veredales e intermunicipales, mientras el ministerio podrá aprobar permisos temporales para responder a más viajeros durante la jornada - crédito @TransMilenio / X
Las autoridades locales tendrán que ajustar frecuencias y horarios en zonas urbanas, veredales e intermunicipales, mientras el ministerio podrá aprobar permisos temporales para responder a más viajeros durante la jornada - crédito @TransMilenio / X

Control sobre el alquiler indebido de vehículos y sanciones por incumplimiento

El ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtió que las empresas de transporte público que no presten el servicio conforme a las frecuencias y horarios asignados podrán ser sancionadas, incluyendo la posibilidad de cierre temporal. La advertencia responde a prácticas registradas en pasadas jornadas electorales, en las que se alquilaban buses a campañas políticas, generando distorsiones y afectando la movilidad de la ciudadanía.

“Las empresas de transporte público tienen que prestar el servicio en sus frecuencias y horarios que han sido asignados; si no, se les cerrará la empresa. Porque lo que sucede siempre es que no prestan el servicio y lo que hacen es que alquilan esos buses para otras casas políticas, y eso es una distorsión de la democracia”, afirmó Benedetti.

Medidas especiales en transporte de carga y pasos fronterizos

En el caso de alteraciones en la prestación del servicio público terrestre automotor de carga, el Ministerio de Transporte podrá autorizar el uso de vehículos particulares o de servicio oficial para garantizar el suministro y la operación logística en el territorio, de acuerdo con la Ley 336 de 1996.

Camioneros advirtieron que habrá consecuencias si el Gobierno aumenta el precio del Acpm - crédito Colprensa
Las autoridades de transporte podrán ajustar rutas, frecuencias y horarios, y el Ministerio de Transporte podrá autorizar cambios para responder a la demanda electoral - crédito Colprensa

Para reforzar la seguridad nacional, el Gobierno dispuso el cierre de pasos terrestres y fluviales fronterizos desde las 6:00 p. m., del sábado 20 de junio hasta las 6:00 a. m., del lunes 22 de junio, con controles migratorios en los puestos de frontera. Se exceptúan de esta medida los tránsitos por razones de fuerza mayor o caso fortuito.

Prohibición de restricciones arbitrarias y garantía de acceso democrático

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, subrayó que el objetivo de estas medidas es “garantizar que las y los colombianos ejerzan su derecho al voto con normalidad y movilidad” y que las empresas presten el servicio de manera integral en todo el territorio nacional. El decreto prohíbe a los alcaldes la imposición de restricciones arbitrarias —como la prohibición del parrillero en motocicleta, común en otras ocasiones—, centralizando así la toma de decisiones en el Gobierno Nacional para evitar interferencias locales que dificulten la movilización electoral.

La jornada electoral del 21 de junio contará, por tanto, con una red de transporte público plenamente operativa, sin restricciones para motocicletas con acompañante y con medidas extraordinarias para ajustar la oferta de movilidad según la demanda.

Temas Relacionados

Elecciones Colombia 2026Transporte públicoDecreto 0612 del 16 de junio de 2026Armando BenedettiColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ministerio de Defensa rechazó informe de ‘Financial Times’ y entregó sus propias cifras sobre la lucha contra el narcotráfico

En respuesta a la publicación que causó controversia, la dependencia que lidera el general (r) Pedro Sánchez aseguró que “el 99,8% del territorio nacional es libre de cultivos de coca” y destacó la reducción de hectáreas sembradas, en contraste con las conclusiones del citado medio

Ministerio de Defensa rechazó informe de ‘Financial Times’ y entregó sus propias cifras sobre la lucha contra el narcotráfico

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Gustavo Bolívar dijo que lo sacaron de contexto cuando dijo que ‘se incendiaba’ el país con una victoria de De la Espriella

El exsenador afirmó que sus declaraciones surgieron como respuesta a las afirmaciones del candidato presidencial, que calificó a los petristas como enemigos

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Gustavo Bolívar dijo que lo sacaron de contexto cuando dijo que ‘se incendiaba’ el país con una victoria de De la Espriella

Julián Quiñones, un jugador que Falcao extrañó para la Selección Colombia: “Nos hemos perdido de un gran talento”

El delantero hace parte de México porque se nacionalizó en 2023, rechazó a la Tricolor y marcó el primer gol en el Mundial 2026

Julián Quiñones, un jugador que Falcao extrañó para la Selección Colombia: “Nos hemos perdido de un gran talento”

Futbolista con pasado en Millonarios hizo público por quién votará en segunda vuelta presidencial: “Firme por la Patria”

Colombia elegirá el próximo presidente de la República el domingo 21 de junio cuando se desarrolle la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Futbolista con pasado en Millonarios hizo público por quién votará en segunda vuelta presidencial: “Firme por la Patria”

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: formaciones confirmadas para el debut en el grupo K

En el estadio Azteca, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo afronta su primer partido tras ocho años de ausencia ante los Lobos Blancos, bajo el mando de Fabio Cannavaro

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: formaciones confirmadas para el debut en el grupo K
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Diana Ángel criticó apoyo del músico cristiano Alex Campos a Abelardo de la Espriella: “Oso ajeno”

Diana Ángel criticó apoyo del músico cristiano Alex Campos a Abelardo de la Espriella: “Oso ajeno”

Carlos Vives, Juanes, Fonseca y Camilo hablaron de fútbol antes del debut de la Selección Colombia

Jessica Cediel anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella a pocos días de la segunda vuelta por la Presidencia de Colombia

Shakira volvió a ser tendencia y no por uno de sus conciertos: así bailó al ritmo de salsa en un conocido bar de Los Ángeles

Andrea Valdiri le entregará un apartamento de lujo en Barranquilla y $100 millones a sus seguidores: así pueden participar

Deportes

Julián Quiñones, un jugador que Falcao extrañó para la Selección Colombia: “Nos hemos perdido de un gran talento”

Julián Quiñones, un jugador que Falcao extrañó para la Selección Colombia: “Nos hemos perdido de un gran talento”

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: formaciones confirmadas para el debut en el grupo K

Entrenador de la República Democrática del Congo hizo una advertencia tras el empate ante Portugal: “Es un grupo muy abierto”

Rafael Leão advirtió a sus compañeros en la Selección de Portugal: “Solo así podremos ganar la Copa del Mundo”

“Buena suerte para Lucho. Es un gran compañero”: Harry Kane le envió mensaje a Luis Díaz por debut en el Mundial 2026