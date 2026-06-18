Alcalde de Tumaco habría contratado a escolta como funcionario con título falso de ingeniero

Antes de ser contratista de la alcaldía, Salazar fue escolta del alcalde de Tumaco - crédito Suministrado a Infobae / Alcaldía de Tumaco

Infobae Colombia recibió una denuncia en la que se afirma que el alcalde de Tumaco, Félix Antonio Henao Casanova, nombró como funcionario a su antiguo escolta Juan Camilo Salazar Rodríguez, que presentó documentación falsa para ocupar el cargo de profesional universitario en la administración municipal.

El caso involucra a Juan Camilo Salazar Rodríguez, que figura como contratista de la Alcaldía Distrital de Tumaco desde 2026. Según documentos oficiales, su ingreso se dio bajo el cargo de profesional universitario en la Secretaría General. El vínculo se formalizó con la presentación de un diploma de Ingeniería de Sistemas supuestamente expedido por la Pontificia Universidad Javeriana y una tarjeta profesional emitida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia).

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La información fue compartida por un denunciante que optó por no exponer su identidad, argumentando tener miedo de posibles represalias. En los mensajes aportados, se advierte que el funcionario habría adquirido de forma irregular tanto el título universitario como la tarjeta profesional. El denunciante sostiene que la documentación presentada ante la administración sería falsa y que el proceso para obtener la matrícula profesional no corresponde con los tiempos y requisitos reales de la carrera.

El denunciante optó por no exponer su identidad por miedo a represalias - crédito Suministrada a Infobae

“Resulta que el escolta en mención compró título universitario y tarjeta profesional como ingeniero. Documentos que presentó ante la alcaldía para acceder a un contrato estatal como egresado de la Javeriana”, señaló el denunciante.

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Al revisar el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), se indica que no existen matrículas profesionales asociadas al número de identificación de Salazar Rodríguez. El sistema responde textualmente: “No se encontraron matrículas asociadas al número de identificación o al número de matrícula ingresado”.

Este hecho contrasta con la copia física de la tarjeta profesional entregada por el funcionario y con un certificado de vigencia que aparece firmado por el director general de Copnia.

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Este es uno de los documentos que presentó el funcionario antes de ser contratado - crédito Suministrado a Infobae Colombia

El denunciante también expuso dudas sobre el cumplimiento de los requisitos académicos, ya que Salazar habría trabajado como escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante el periodo en que supuestamente cursó estudios presenciales en la universidad. “Para esa fecha él era funcionario de la UNP, y que yo sepa, uno estudia presencial en esa universidad y más en esa carrera”, se lee en uno de los mensajes.

En los chats también se describe un contexto de supuesta protección y vínculos con figuras influyentes. El denunciante insiste en la confidencialidad y en el riesgo personal al exponer la situación: “Yo no puedo hacer mucho por mi seguridad, pues para nadie es un secreto que él anda con ciertos personajes influyentes”.

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Sobre el contrato de prestación de servicios presentado por la Alcaldía de Tumaco, detalla que las funciones asignadas a Salazar Rodríguez como parte de la Secretaría General incluyen coordinación de trámites, supervisión de pagos y participación en comités internos de la administración.

Este es el resultado de la búsqueda del título profesional del funcionario - crédito Infobae Colombia

En los mensajes aportados por el denunciante, se mencionan comportamientos irregulares de Salazar Rodríguez en el ejercicio de sus funciones, como ausencias frecuentes y presencia en lugares de ocio durante horarios laborales. También se señala que el funcionario contaría con la protección de una nueva coordinadora, lo que le permitiría mantener su posición sin cumplir con las obligaciones asignadas.

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Adicionalmente, el denunciante sugiere que la documentación falsa habría permitido no solo el ingreso a la administración municipal, sino también la posibilidad de acceder a contratos estatales en el futuro. El remitente recalca que, por motivos de seguridad, la información debe ser manejada con absoluta reserva, puesto que es sabido en la administración municipal que Salazar es una “cuota” del alcalde y las personas que han tenido inconvenientes con él han sido retiradas de sus cargos en el pasado.

Cabe recordar que Salazar Rodríguez fue judicializado en agosto de 2024 por presuntos delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, luego de ser capturado en un retén del Ejército en la vereda El Gualtal, Tumaco, cuando transportaban 1.400 cartuchos calibre 9 milímetros y 12 bultos de detergente. En ese momento, Salazar se identificó como conductor del alcalde de Tumaco.

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