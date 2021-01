Lluvia de críticas a Vinicius Jr. en la derrota del Real Madrid como local ante el Levante: el penal que lo condenó

El penal de Vinicius que levantó críticas hacia el delantero y la atajada de Courtois

El irregular presente que atraviesa el Real Madrid levanta críticas hacia algunos de los futbolistas del club. Un claro ejemplo se da con el irregular nivel de Vinicius Júnior, que genera el fastidio por parte de los fanáticos de la Casa Blanca, a punto tal de transformarlo en uno de los grandes apuntados por el presente del equipo. Una nueva derrota del cuadro español 2-1 frente al Levante en condición de local encendió las alarmas dentro del plantel.

Las críticas volvieron a aparecer porque el brasileño estuvo involucrado en una acción que enfureció al mundo madridista. El Merengue había quedado con 10 jugadores a causa de una temprana expulsión de Eder Militao y, con el encuentro 1-1, Vinicius le cometió un penal a Clerc en el borde de área minutos después de saltar a la cancha. Para fortuna del extremo, Thibaut Courtois atajó el disparo de manera espectacular pero los hinchas quedaron enojados porque el responsable de la falta no fue a buscar un posible rebote. Su nombre, rápidamente, se convirtió en una de las tendencias principales de Twitter.

Hace poco, el futbolista que llegó a la capital española a cambio de 55 millones de dólares desde el Flamengo a mediados de 2018, había estado en el centro de las críticas a raíz de un video que se volvió viral donde Marcelo le pide a Vinicius que no pierda la marca frente al Alcoyano. Una jugada más tarde, el delantero se despegó fácilmente del extremo y anotó uno de los goles para la histórica victoria del equipo de la Cuarta División de España.

El reto de Marcelo a Vinicius que se volvió viral

Antes del partido frente al Levante David Bettoni, segundo entrenador del Madrid, dio su punto de vista sobre el conflicto que tiene al brasileño en el ojo de la tormenta. “Yo creo que hay momentos de la temporada donde el jugador tiene menos protagonismo. Últimamente Vini ha jugado un poquito menos pero es un futbolista importante de la plantilla como todos. Además Vini está entrenando muy bien entonces no hay ninguna preocupación”, explicó en conferencia de prensa.

Desde su llegada al Real Madrid, Vinicius tuvo un buen arranque en la temporada 2018/2019 pero poco a poco fue perdiendo nivel y la confianza de sus compañeros. Con la camiseta de la Casa Blanca anotó un total de 10 goles en 106 encuentros oficiales disputados. Las altas expectativas que el público tenía se fue apagando y hoy, le toca ser el centro de las críticas.

“Hace dos años, Vinicius tenía cosas por mejorar, pero ofrecía otras tantas muy interesantes y difíciles de encontrar en el fútbol de hoy. Dos temporadas después, no queda ni rastro de esas virtudes”, fue el análisis que hizo en redes sociales el entrenador Álvaro Benito Villar, quien colabora con distintos medios españoles. El periodista Alejandro Orvañanos fue más ácido en su mirada en Twitter: “Ya lo pierde el Madrid, que jugaba con 10 y cuando entró Vinicius, ahora juega con 9. Hace penal, no baja a marcar, si no es en espacio abierto, no supera a nadie, y en el gol, ve en primera fila al rematado”. Son simplemente algunos de los ejemplos que marcan los comentarios que convirtieron al futbolista de 20 años en tendencia en redes sociales.

En medio de la ola de críticas que ya venía acumulando antes de este partido, Ronaldo Nazario decidió salir a defender a su compatriota. “Está en el camino correcto. No me parece que le falte algo para triunfar en el Madrid. Tiene una calidad y una velocidad impresionantes, pero la competencia es muy grande. Si miras el banco, el entrenador tiene opciones infinitas”, afirmó.

