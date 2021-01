Se filtró un informe de la secretaría técnica del Barcelona: las falencias del equipo, a quién debe incorporar y los que se tendrían que ir

Sale a la luz un informe de la secretaría técnica del Barcelona (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Pese a las cuatro victorias en fila en La Liga, lo que les permitió asentarse en zona de Champions League, y superar dos rondas de la Copa del Rey, los problemas aún persiguen al Barcelona. Además de las importantes deudas que atraviesa el club catalán, una nueva filtración generó un importante cimbronazo dentro del Mundo Azulgrana.

El último escándalo se produjo después de la frustrada reunión entre Carlos Tusquets, presidente de la Comisión Gestora -encargado de comandar la institución tras la salida de Josep María Bartomeu-, y los tres candidatos a presidente. El canal TV3 de España sacó a la luz el informe que elaboró la secretaría técnica sobre la necesidad de incorporar a Eric García, del Manchester City.

En este documento se hace foco en la defensa del conjunto dirigido por Ronald Koeman y en la falta de marcadores centrales, ya que ante la baja de Gerard Piqué (avisan que no volverá antes de dos meses) solamente aparecen en la nómina Clement Lenglet, Samuel Umtiti y Ronald Araujo.

Según la secretaría técnica, Samuel Umtiti no es confiable por sus lesiones (MIGUEL RUIZ/FCB)

Del uruguayo explica que hasta hace dos años jugaba en su país y que la pasada temporada lo hizo en el Barca B. De Umtiti, en cambio, puntualiza en su larga seguidilla de lesiones: “No es un jugador fiable en cuanto a lesiones y no se puede tener la seguridad de que esté disponible en los momentos claves y que por la lesión que tiene es difícil que pueda jugar partidos de alta exigencia”.

Ante este cuadro de situación, en el último tiempo se le abrió una oportunidad al canterano Óscar Mingueza. Pese a su regular rendimiento, la valoración que tiene este sector de la institución por el marcador central no es buena: “Ya ha subido al primer equipo y creemos que puede ayudar en partidos de exigencia media pero para los más importantes todavía no está preparado”. Además, agrega que “del filial no podemos escoger a nadie más ya que actualmente hay dos centrales lesionados de duración considerable, como Santiago Ramos Mingo e Igor”.

Barcelona tiene en la mira a Eric García (Reuters/Andrew Boyers)

Por tal razón, la secretaría técnica, que tiene a Ramón Planes como principal cara visible, insiste en no dejar pasar la chance de fichar a Eric García, defensor de 20 años que surgió de La Masía y actualmente se desempeña en el Manchester City. En junio quedará con el pase en su poder.

“Hay que aprovecharla, tanto por su salario como por el hecho de que pueda venir sin traspaso, son factores que demuestran la oportunidad de mercado. Sería un error desaprovechar esta oportunidad y por una cuestión de responsabilidad vemos necesaria su incorporación. Formado en la casa, conocedor del club y de su cultura y un coste irrisorio comparándolo con otros jugadores de su perfil. Además, el mercado de centrales es muy escaso y el jugador está aceptando nuestra propuesta y rechazando otras más altas económicamente”, recalcó.

El documento al que tuvo acceso la cadena televisiva española incluye un anexo, en el que se destaca la intención de encontrarle una salida en el mercado de junio a futbolistas como Junior Firpo, Samuel Umtiti o el arquero Neto. “Estas salidas, junto a la promoción de jóvenes talentos del fútbol base, como puede ser Alejandro Baldé (lateral izquierdo de 17 años del Barca B), supondría un ahorro en masa salarial de la plantilla, ya que el salario de Eric es sensiblemente al de un jugador, por ejemplo, como Umtiti”.

Tras esta filtración, el entrenador Ronald Koeman intentó minimizar lo acontecido en la conferencia de prensa previa al partido de mañana ante Athletic Bilbao: “Siempre es importante que el club trabaje para mejorar la plantilla. Si no es ahora, será en verano. No me molesta que el club haga este trabajo. Los jugadores tampoco pueden estar molestos. No veo problema”, Y luego, añadió: “Mi trabajo es preparar el equipo para los partidos y el trabajo de Ramón Planes es mejorar nuestra plantilla, y si salen cosas que explica él sobre esto... No he visto mucho. Mi trabajo es pensar en el partido y se habla más de otras cosas. No me interesan”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El partido de Messi ante el Rayo Vallecano: gol clave, jugada maradoniana y nuevo récord en Barcelona

La foto del regreso de Lionel Messi con el Barcelona que se volvió viral: “1 vs. 5”

Rivaldo sorprendió al marcar el grave error que cometió el Barcelona con Lionel Messi