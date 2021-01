Qué dijo Mauricio Pochettino del deseo del PSG de contratar a Messi

Mauricio Pochettino en un duelo de la Ligue 1 del PSG frente al Brest. Foto: REUTERS/Benoit Tessier

El PSG tiene como principal objetivo ganar la Champions League. Para el equipo francés es una cuenta pendiente desde su fundación y la incorporación de figuras internacionales entusiasma a la afición parisina. El nombre que más cautiva a los simpatizantes es el de Lionel Messi, quien aún no confirmó su continuidad en el Barcelona y podría continuar su carrera en el combinado de la Ciudad de las Luces.

“Me gustaría volver a jugar con Messi, es lo que más quiero, para disfrutar con él otra vez dentro de la cancha. Lo pondría en mi lugar, no tengo problema, salgo yo. Quiero volver a jugar con él, seguro el próximo año tenemos que hacerlo”, había dicho Neymar en una de sus últimas declaraciones y el técnico argentino, recientemente llegado al PSG se refirió a la posibilidad de sumar al astro rosarino.

“Escuché las declaraciones de Neymar sobre jugar el año que viene con Messi, pero debo tener mucho cuidado con lo que digo de jugadores de otros equipos”, dijo el estratega con pasado en el Tottenham cuando fue consultado sobre el tema que pone en vilo a Europa. Y continuó: “Uno siempre sueña con tener a los mejores jugadores”.

Además, el ex defensor recordó una anécdota que pudo haber cambiado el destino del mejor jugador del mundo. “Leo estuvo a punto de jugar con el Espanyol. Estaba prácticamente hecha la cesión antes del Joan Gamper contra la Juventus de Capello”, destacó el DT y aseguró que no estaba al tanto del voto del ídolo blaugrana sobre el mejor entrenador del planeta que entrega el premio The Best: “No sabía que me había incluido entre los mejores”.

Cabe señalar, que en el último tiempo Pochettino había dado positivo en coronavirus en una de las pruebas habituales que realiza la entidad francesa. El DT se había sometido a un test estipulado para plantel, cuerpo técnico y médico que arrojó el resultado que lo obligó a aislarse durante 10 días como parte del protocolo de salud asignado. Sus asistentes Jesús Pérez y Miguel D’Agostino tomaron el relevo en los partidos en los que debió ausentarse.

El ex DT de Tottenham se incorporó al club parisino en el inicio del año y ya obtuvo la Supercopa de Francia con el triunfo ante Olympique de Marsella por 2 a 1.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

¿No ir nunca más al carnaval de Río o no jugar nunca más al fútbol? Ronaldinho se sometió a un curioso ping pong

Tras ser contratado como DT del equipo que preside Piqué, el ex ayudante de Setién rompió el silencio y recordó su discusión con Messi

El PSG prepara una oferta para quedarse con una de las promesas del Barcelona