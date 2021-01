Daniele De Rossi habló de todo: sus charlas con Riquelme, el dolor por la muerte de Maradona y la revancha que quisiera tener en Boca

Daniele De Rossi tomó la palabra desde Italia y dejó claro que su amor por Boca no fue pasajero. En diálogo con F90 de ESPN, el emblemático mediocampista que se retiró con la camiseta azul y oro demostró que sigue empapado de la actualidad xeneize, aseguró que charla semana a semana con varios de sus ex compañeros y que ve los partidos de la Libertadores por televisión y del campeonato local por internet.

Entre sus declaraciones más rutilantes, confesó que tuvo un par de conversaciones con Juan Román Riquelme y que la actual dirigencia y cuerpo técnico le ofreció continuar en el club, reveló la sensación que le generó saber que había fallecido Diego Armando Maradona y aseguró que quiere tener revancha en Boca desde otro lado.

SUS CHARLAS CON RIQUELME Y EL OFRECIMIENTO PARA SEGUIR EN BOCA

El Tano De Rossi tocó varios temas de su paso y la actualidad de Boca (EFE/Demian Alday)

· “Claro que me hubiera gustado convivir con Román en el club. Tuvimos dos charlas no muy largas; la mirada del fútbol no era la misma pero casi, la mía es muy parecida a la de él. Pensaba que iba a hacer un muy buen trabajo y que iba a hacer una gran temporada”

· “No pensé que Boca iba a ganar el título porque River siempre demostró ser un gran equipo y no creí que iba a perder los puntos que perdió. Igualmente le tenía confianza a Boca”

· “Me dijeron de seguir algunos meses más. La figura de Román, Bermúdez, Cascini, el presidente, pero les expliqué todo. Ellos entendieron mi posición. Extraño Argentina y Boca y fue una experiencia inolvidable, pero en la vida hay momentos para elegir las cosas. Momentos para el fútbol y para la familia. Yo tuve que elegir volver a casa en ese momento”

LA MUERTE DE DIEGO MARADONA

En 2019 De Rossi y Maradona compartieron una merienda

· “Al que era amigo le dolió mucho más que al resto. Es un ser humano tan especial, por su vida futbolística y la manera de tratar a la gente. Era tan grande que dejó un impacto muy violento, muy dolido. Yo estaba acá, me llamó un amigo y me avisó que había muerto. No lo podía creer. Pasan los meses y uno piensa que no murió. Es un personaje mitológico”

· “Yo no quería ir a su casa después de que se operara porque pensé que le iba a romper las pelotas. No pensé que él me quisiera conocer. Cuando fui a la casa no lo quería dejar. Pensé que fingía muy bien o de verdad tenía ganas de hablarme de su país, de Boca... Me dijo que lo llamara por cualquier cosa. Claro que nunca lo llamé. Fue una tarde increíble, hablé con él como con una persona normal”

LA REVANCHA QUE QUIERE EN BOCA

· “Me gustaría tener una revancha como entrenador en Boca. Me encontré en Milán con el Flaco Schiavi y me dijo que lo tenía que esperar a él y a otros 5 ó 6 ex jugadores de Boca que estaban antes que yo, ja. Tengo tiempo, puedo esperar, soy joven. Todavía no tengo el papel para entrenar, estoy terminado el curso y mi experiencia arrancará en Roma. Pero si cruzo el océano otra vez, sería para ir a Boca”

SU EXPERIENCIA EN BOCA

De Rossi junto a Burdisso, el día que conoció la Bombonera

· “Disfruté cada minuto en Boca, sobre todo afuera de la cancha. En la cancha no dejé lo que quería dejar o que pensé que estaba listo para dejar. Llegué sin una pretemporada y pensé que iba a seguir siendo el superhombre que era a los 27 ó 28 años. Pensé que me acostumbraría mucho más rápido a los ritmos. Después de una lesión traté de volver demasiado rápido y me costó mucho. No cuidé el gemelo como debía”

· “Me sorprendieron las pequeñas cosas. El estadio, el aliento me enamoraba. A veces estaba en el banco y miraba los hinchas. Siempre bancaban en las malas, las buenas. Hay hinchas que siempre putean a los mismos jugadores cuando abro el Instagram pero en el estadio nunca. En europa pasa en el estadio, allá (en Argentina) nunca. Nunca escuché insultar, ni siquiera habiendo siendo eliminados en River”

POR QUÉ BIANCHI NO TRIUNFÓ EN LA ROMA

“La idea de los romanos de Bianchi no es la misma que la de los bosteros. Yo era muy joven, pero creo que tuvo problemas con Francesco Totti. Y eso acá en Roma te va a costar y pesar, es un Dios acá para nosotros. Es como Diego en Argentina. Más allá de los resultados que no logró, fue por no tener una buena relación con Francesco. Cuando llegué a Argentina yo sabía de sus logros y todo, hablamos de un señor entrenador, Nico (Burdisso) mismo me habló muchísimo de él, me dijo que era una persona muy especial. El respeto que le tengo es grande”

LAS DEFINICIONES DE TEVEZ, CAMPUZANO, BEBELO REYNOSO Y DANIEL OSVALDO

De Rossi y Osvaldo, amigos fuera de la cancha

· “Con Carlitos habló todas las semanas, lo hice después del partido con Racing. También con Soldano, Goltz, Izquierdoz, Toto Salvio, Licha... Tevez es el jugador más fuerte que hay en el fútbol argentino. Es otro jugador, más rápido, más fuerte, pero la calidad que tiene no desaparece por cuatro meses no tan buenos. Recobró físicamente su forma, algo que fue lo primero que me dijo el mister Russo cuando habló conmigo. Lo mismo habrá hecho con Carlos”

· “¿La roja de Campuzano? A mí me pasó 20 veces lo mismo en mi vida. Creo que fue el primer Superclásico para Campu, fue parte de lo que le pasó. La roja es justa, no así las críticas sobre las personas porque es un muchacho increíble”

· “Dije que me había sorprendido Bebelo Reynoso, lo limpiaron y lo mandaron a la MLS. Sigo creyendo en él, tiene calidad, a mí me encanta. Igual que Quintero, Palacios, Carrascal, Seba Villa, son jugadores distintos. También el Changuito Zeballos. Pero hay muchos temas que un jugador debe evaluar. No podemos hacer cuentas con el bolsillo de otros. Cada uno se da cuenta de lo que necesita”

· “¿Si me gusta cómo canta Daniel Osvaldo? Me gusta cómo juega, ja. Un día me invitó a un concierto un viernes y el sábado jugábamos contra San Lorenzo. Me decía que me ponía atrás, que no me iba a conocer nadie. Un día estás con él abrazado tomando hasta las 4 de la mañana y al otro día no te saluda. Tiene sus lunas y sol que se mueven de manera rara, lo mostró en Banfield también. Un jugador distinto, pudo haber sido mucho más y dejado una huella más grande. Pero es muy buena gente”

EL ELOGIO AL FÚTBOL ARGENTINO Y AL RIVER DE GALLARDO

Lele De Rossi guarda el mejor recuerdo de su estadía en Buenos Aires (REUTERS/Matias Baglietto)

· “Yo pensaba que el fútbol estaba mucho más atrás por nivel táctico, técnico y las estructuras, los predios y estadios. Encontré un fútbol muy digno. En Italia tenemos estadios que caen en pedazos y equipos que no se pueden mirar por lo asqueroso que juegan. En Argentina hay muchos que tratan de jugar al fútbol. A veces hay confusión por impulso e instinto, pero el deporte es el mismo, el nivel es alto, los jugadores son muy buenos, sobre todos los que suben de la Reserva. Es un fútbol muy respetable. Los primeros entrenamientos yo parecía un tonto, me sacaban la pelota de todos lados”

· “Es importante el momento en que se arma el equipo, comprnado jugandores funcionales a la idea del fútbol. Lamentablemente para Boca es lo que hizo Gallardo y el directivo de River. Arrancaron de una manera y siguieron. Este año no serán tan fuertes, pero siguen trabajando así”

· “El pensamiento del fútbol y las ideas de Gallardo no son distintas a las de un técnico español o italiano. Después se juega 11 contra 11, la pelota es la misma. Si los jugadores saben dónde están tus compañeros va a ser más fácil. River compró siempre jugadores con mucha calidad, siempre parecidos. Para ir a un club europeo medio, no le conviene. River y Boca son clubes de nivel top. Gallardo demostró a todo el mundo que tiene mucha jerarquía, calidad y conciencia”

