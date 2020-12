Papu Gómez le habría solicitado al Atalanta que lo vendan en el próximo mercado: qué club pica en punta para ficharlo

Papu Gómez le habría solicitado al Atalanta que lo vendan en el próximo mercado Foto EFE/EPA/PAOLO MAGNI

No hay dudas de que la figura del Papu Gómez potenció al Atalanta, como así también el club hizo crecer al jugador. Sin embargo, parece que queda poco de este vínculo que lleva más de seis temporadas ya que desde Italia aseguran que el jugador le solicitó a la comisión directiva que lo vendan en el próximo mercado de pases.

Luego de hacer historia en la Champions League pasada al alcanzar los cuartos de final y quedar eliminados de manera agónica ante el PSG, todo indicaba que el argentino de 32 años iba a volver a liderar al elenco de Bérgamo en el certamen europeo. Pero una vez conseguida la clasificación a la segunda fase, en un grupo compartido con el Liverpool, Ajax y Midtjylland de Dinamarca, la relación entre el ‘10′ y el entrenador Gian Piero Gasperini parece haberse roto por completo.

“Gómez tiene contrato con el Atalanta hasta 2022 y solicitó a la directiva que no le ponga trabas para negociar la salida del club aunque su pase se cotiza en 17 millones de euros”, informó el medio Corriere della Serra acerca de la situación del ex Arsenal y San Lorenzo.

Gasperini hace cuatro partidos que no convoca al Papu Foto REUTERS/Alessandro Garofalo

Otro dato que brindó el rotativo es el de que el representante del Papu, Guiseppe Riso, ya habría recibido ofertas de varios clubes para continuar su carrera como el Milan, Napoli, Inter y Lazio, aunque este último parece ser el que más cerca está de ficharlo.

Al parecer, Riso ya se reunió con representantes del club capitalino para agilizar un posible traspaso en enero, mes en el que se abre el libro de pases de invierno. Y si bien aún desde el Atalanta no expresaron deseos de no contar más con el jugador, lo de Gómez parece una decisión tomada, sobre todo porque hace cuatro partidos que el DT no lo convoca.

El diario la Gazzetta dello Sport había revelado que el enfrentamiento nació de la decisión del entrenador de cambiar la posición que Gómez ocupaba dentro del campo de juego. Según la publicación, Gasperini quiso que el argentino juegue algo más adelantado para dosificar sus energías, algo que limita la libertad de movimientos que suele tener en el mediocampo. Las discusiones en torno a esta cuestión se volvieron más frecuentes -se dice que hubo una muy fuerte en el entretiempo del partido ante Midtjylland por la Champions- y parecen haber llegado a un punto de no retorno.

“Queridos aficionados del Atalanta. Les escribo por aquí porque no tengo ninguna manera de defenderme y hablar con ustedes. Sólo quería decirles que cuando me vaya se conocerá la verdad sobre todo”, escribió el argentino en su cuenta de Instagram hace unos días. Y hoy parece que ese momento del que hablaba el Papu está cerca.

