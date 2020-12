La lista de los 100 mejores futbolistas de 2020: en qué posición quedó Messi y los otro siete argentinos elegidos

Pese a no ganar títulos Messi fue elegido como uno de los mejores jugadores de 2020 (Reuters)

La semana pasada Robert Lewandowski fue elegido como el mejor jugador de 2020 en la ceremonia de entrega de premios de la FIFA The Best, que tuvo lugar de manera virtual. El polaco era el gran favorito del galardón masculino y los pronósticos se cumplieron. Ahora, fue el turno de el diario británico The Guardian de conformar el listado en base a la opinión de su grupo de expertos.

En este caso hubo coincidencia y el artillero del Bayern Múnich quedó en la primera colocación tras haber tenido un año de ensueño, en el que fue el máximo anotador de la última Bundesliga y de la última Liga de Campeones, dos torneos ganados por el conjunto alemán. También logró en 2020 con el gigante bávaro títulos en la Copa de Alemania y las Supercopas de Alemania y Europa.

En segundo lugar terminó Lionel Messi, quien completó 12 meses sin trofeos a nivel colectivo, pero fue el máximo anotador de La Liga y su nivel siguió siendo superlativo, pese a no estar a la altura de lo que fueron sus mejores años. Detrás suyo aparece Cristiano Ronaldo, quien en la Juventus demostró que sigue vigente y que puede adaptarse a cualquier tipo de competencia.

Lewandowski con el premio FIFA The Best

El Top 10 lo completan Kevin de Bruyne, Sadio Mané, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Neymar y Virgil Van Dijk, éste último el único defensor de la parte alta del listado, tres escalones por delante de Sergio Ramos.

En total hay 21 sudamericanos en el ranking, entre los que se destacan los argentinos Messi, Alejandro Gómez (32), Ángel Di María (38), Paulo Dybala (39), Lautaro Martínez (44), Lucas Ocampos (53), Sergio Agüero (65) y Éver Banega (93).

El único colombiano es Duván Zapata, del Atalanta, en el puesto 57 y además están los uruguayos Luis Suárez, del Atlético de Madrid, 58, y Federico Valverde del Real Madrid, 66.

Para conformar el extenso listado se necesitó recopilar la opinión de 241 jueces, de 71 países diferentes, quienes conformaron una lista de su Top 40. Luego, esos listados fueron valorados, cada número uno recibió 40 puntos, el número dos 39, y con esa lógica hasta el final. Luego, se sumaron los puntajes acumulados y se elaboró el ranking final.

LA LISTA COMPLETA

1 Robert Lewandowski (Bayern Múnich)

2 Lionel Messi (Barcelona)

3 Cristiano Ronaldo (Juventus)

4 Kevin De Bruyne (Manchester City)

5 Sadio Mané (Liverpool)

6 Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund)

7- Kylian Mbappé (Paris St-Germain)

8 Mohamed Salah (Liverpool)

9 Neymar (Paris St-Germain)

10 Virgil van Dijk (Liverpool)

11 Joshua Kimmich (Bayern Múnich)

12 Karim Benzema (Real Madrid)

13 Sergio Ramos (Real Madrid)

14 Thomas Müller (Bayern Múnich)

15 Manuel Neuer (Bayern Munich)

16 Serge Gnabry (Bayern Munich)

17 Thiago Alcântara (Liverpool)

18 Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

19 Romelu Lukaku (Inter de Milan)

20 Harry Kane (Tottenham Hotspur)

21 Bruno Fernandes (Manchester United)

22 Son Heung-min (Tottenham Hotspur)

23 Alphonso Davies (Bayern Munich)

24 Ciro Immobile (Lazio)

25 Zlatan Ibrahimovic (Milan)

26 Alisson (Liverpool)

27 Raheem Sterling (Manchester City)

28 Jan Oblak (Atlético Madrid)

29 Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

30 Timo Werner (Chelsea)

31 David Alaba (Bayern Múnich)

32 Alejandro “Papu” Gómez (Atalanta)

33 Jordan Henderson (Liverpool)

34 Andrew Robertson (Liverpool)

35 Jamie Vardy (Leicester City)

36 Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

37 João Félix (Atlético Madrid)

38 Ángel Di María (Paris St-Germain)

39 Paulo Dybala (Juventus)

40 Leon Goretzka (Bayern Múnich)

41 Marcus Rashford (Manchester United)

42 Toni Kroos (Real Madrid)

43 Roberto Firmino (Liverpool)

44 Lautaro Martínez (Inter)

45 Ansu Fati (Barcelona)

46 Thibaut Courtois (Real Madrid)

47 Kingsley Coman (Bayern Múnich)

48 Marc-André ter Stegen (Barcelona)

49 Marquinhos (Paris St-Germain)

50 Kai Havertz (Chelsea)

51 Fabinho (Liverpool)

52 Dayot Upamecano (RB Leipzig)

53 Lucas Ocampos (Sevilla)

54 Thiago Silva (Chelsea)

55 N’Golo Kanté (Chelsea)

56 Casemiro (Real Madrid)

57 Duván Zapata (Atalanta)

58 Luis Suárez (Atlético Madrid)

59 Jack Grealish (Aston Villa)

60 Hakim Ziyech (Chelsea)

61 Josip Ilicic (Atalanta)

62 Kalidou Koulibaly (Napoli)

63 Diogo Jota (Liverpool)

64 Memphis Depay (Lyon)

65 Sergio Agüero (Manchester City)

66 Federico Valverde (Real Madrid)

67 Keylor Navas (Paris St-Germain)

68 Marcel Sabitzer (RB Leipzig)

69 Matthijs de Ligt (Juventus)

70 Bernardo Silva (Manchester City)

71 Luka Modric (Real Madrid)

72 Houssem Aouar (Lyon)

73 Georginio Wijnaldum (Liverpool)

74 Martin Ødegaard (Real Madrid)

75 Leroy Sané (Bayern Múnich)

76 Achraf Hakimi (Inter)

77 Riyad Mahrez (Manchester City)

78 Raúl Jiménez (Wolverhampton Wanderers)

79 Frenkie de Jong (Barcelona)

80 Dominic Calvert-Lewin (Everton)

81 Philippe Coutinho (Barcelona)

82 Richarlison (Everton)

83 Eden Hazard (Real Madrid)

84 Dries Mertens (Napoli)

85 Thomas Partey (Arsenal)

86 Jesús Navas (Sevilla)

87 Eduardo Camavinga (Rennes)

88 Marcos Llorente (Atlético Madrid)

89 Ederson (Manchester City)

90 Antoine Griezmann (Barcelona)

91 Robin Gosens (Atalanta)

92 Nicolò Barella (Inter)

93 Éver Banega (Al Shabab)

94 Ferran Torres (Manchester City)

95 Álvaro Morata (Juventus)

96 Dominik Szoboszlai (Red Bull Salzburg)

97 Jérôme Boateng (Bayern Múnich)

98 Luis Alberto (Lazio)

99 Presnel Kimpembe (Paris St-Germain)

100 Wissam Ben Yedder (Mónaco)

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Un ex Barcelona podría sumarse al Leeds de Marcelo Bielsa

Sorpresa en Francia: PSG despidió a Thomas Tuchel y Pochettino es el principal candidato a sucederlo

Gennaro Gattuso reveló que padece una delicada enfermedad: “Si debo decidir cómo irme, quiero que sea en el campo de juego”