Sorpresa en Francia: PSG despidió a Thomas Tuchel y Pochettino es el principal candidato a sucederlo

El París Saint-Germain (PSG) dio un volantazo inesperado este 24 de diciembre. A la espera de la Navidad, la dirigencia del club decidió despedir a su entrenador, Thomas Tuchel, para arrancar el 2021 con un nuevo director técnico. La noticia fue adelantada por los sitios Bild y L’Equipe y en las próximas horas habrá un comunicado oficial ya que los abogados del técnico están reunidos con los del club para acordar la desvinculación.

El alemán que llegó a la final de la Champions League 2019/20 deja a su equipo tercero en la Ligue 1, a un punto de los líderes, y en octavos de final del certamen europeo, en donde se enfrentará ante el Barcelona por el pasaje a cuartos.

El ex director técnico del Borussia Dortmund arribó al cuadro galo en 2018 y desde entonces ha ganado seis títulos domésticos y conformado un equipo fantástico con Kylian Mbappé y Neymar como principales estrellas. Sin embargo, esto parece no haber conformado a las autoridades de la institución que han optado por otro elegir otro camino.

Según señalan varios de los portales más importantes de Europa, su reemplazante será el argentino Mauricio Pochettino, quien actualmente no tiene club luego de haber dejado el Tottenham en la pasada temporada. El ex entrenador del Espanyol de Barcelona vistió los colores del PSG como futbolista entre los años 2001 y 2003, pero no pudo levantar trofeos. Claro, en aquel entonces el club no pertenecía a un fondo qatarí que lo convirtió en uno de los más poderosos del Viejo Continente.

Su última experiencia en el fútbol inglés fue más que satisfactoria. Al frente del cuadro londinense durante cinco temporadas y media y logró conformar una escuadra competitiva con jóvenes talentosos como Harry Kane, Dele Alli, Kieran Trippier, Heung-Ming Son y Harry Winks, entre otros juveniles que ahora son codiciados en cada mercado de pases. Incluso llegó a disputar la final de la Champions League 2018/19, cuando perdió 1 a 0 frente al Liverpool de Jürgen Klopp.

El PSG jugó su último partido el miércoles y consiguió una cómoda victoria ante el Estrasburgo con goles del inglés Timothée Pembélé, Kylian Mbappé, Idrissa Gueye y Moise Kean, el conjunto de la capital es tercero con 35 puntos -a uno de Lyon y Lille-, finalizando el año con buena nota a pesar de la catarata de lesiones, entre ellas la del brasileño Neymar, cuyo regreso a los terrenos de juego se espera en enero.

“Jugamos un buen partido pero también hicimos un partido con algunos jugadores que juegan poco. Los cinco defensores nunca habían jugado juntos”, apuntó el entrenador en lo que fue su última conferencia de prensa en el cargo.

El PSG volverá a jugar el 6 de enero, cuando visite al Saint Etienne por la fecha 18 de la Ligue 1 con el objetivo de alcanzar la cima del certamen. Para ese entonces se espera que Pochettino ya haya tomado las riendas de la dirección técnica y haga su gran debut. Sin embargo, la prueba de fuego la tendrá frente al Barcelona de Lionel Messi, curiosamente otro de los clubes que se había fijado en él antes de la contratación de Ronald Koeman. La llave de la Champions League se abrirá el 16 de febrero en el Camp Nou y se cerrará el 10 de marzo en el Parque de los Príncipes.

