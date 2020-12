Lionel Messi, a corazón abierto: “A veces me gustaría ser anónimo y poder ir al cine o a un restaurante con mis hijos”

Lionel Messi: "A veces me gustaría ser anónimo y poder ir al cine o a un restaurante con mis hijos"

Este domingo se emitirá la entrevista completa que Lionel Messi le concedió al periodista Jordi Évole de La Sexta en la que el goleador del Barcelona hablará de lo que fue 2020, sin dudas un años especial para él por todo el escándalo que protagonizó al final de la temporada pasada tras haberse querido marcharse del club catalán, opción de la que terminó desistiendo.

Este jueves se conoció un nuevo fragmento de la charla, esta vez sobre un tema más íntimo que nada tiene que ver con el fútbol, aunque sí con su fama. Es que el Diez fue consultado sobre si hay algo que le moleste de ser quién es y no dudó: “Soy un privilegiado con todo lo que me tocó vivir. A veces me gustaría ser anónimo y poder disfrutar de ir a un mercadillo, de ir al cine o a un restaurante con mis hijos”.

La sinceridad del rosarino en este aspecto no sorprende, porque las imágenes de lo que padece una figura como la suya en la vía pública demuestran la poca privacidad y tranquilidad de la que gozan este tipo de estrellas. “Siempre soy un agradecido porque el cariño que recibo en todo el mundo es espectacular pero hay momentos, sobre todo cuando estoy con mis hijos, que me gustaría pasar desapercibido”.

Messi está casado con Antonela Roccuzzo y juntos tienen tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. En 2019, en una extensa entrevista con RAC 1 , el rosarino de 32 años ya había tenido una declaración similar en cuanto a la dimensión que toma no sólo su vida, sino también la de su familia. En ese diálogo fue consultado por su hijo Mateo, el más travieso de los tres, cuyas locuras se volvían virales en las redes y muchas veces su nombre era tendencia en varios países: “Lo sé. Lo estamos cortando un poco porque se nos está yendo de las manos”.

Desde aquella declaración, los posteos sobre el pequeño de cinco años han disminuido notoriamente, lo que demuestra que a Leo realmente le preocupa la privacidad de su círculo más íntimo.

Messi y su familia viajaron a Rosario para pasar la Navidad

La entrevista completa se emitirá este domingo, luego de haber sido pospuesta la semana pasada por pedido del propio futbolista. El motivo, tal como detalló el medio deportivo, fue el de no interferir ni quitarle protagonismo a la celebración de La Marató de TV3, un evento solidario diseñado para recaudar fondos para distintas causas, la de este año plenamente volcada a las consecuencias del coronavirus.

Este evento televisivo consta de 15 horas de transmisión en directo y es un proyecto que se lleva a cabo desde 1992 impulsado por Televisió de Catalunya y la Fundació La Marató de TV3. El objetivo de este teletón fue “la obtención de recursos económicos para la investigación científica de enfermedades que, hoy por hoy, no tienen cura”.

Otro de los fragmentos que se publicó por estos días del diálogo que el seis veces ganador del Balón de Oro mantuvo con Jordi Évole está relacionado su presente en el Barcelona: “La verdad es que hoy por hoy estoy bien. Es verdad que lo pasé muy mal en verano. Venía de antes. Lo que pasó antes del verano, por cómo terminó la temporada, el burofax y todo eso... Después lo arrastré un poco al comienzo de la temporada”.

A Messi se lo conoce por ser una persona que disfruta de pasar tiempo con su familia

“Hoy por hoy estoy bien y me encuentro con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante. Me encuentro ilusionado. Sé que el club está pasando por un momento complicado, a nivel de club y de equipo, y se hace difícil todo lo que rodea el Barcelona, pero estoy con ganas”, fue otra de las declaraciones del capitán azulgrana.

Actualmente, Messi se encuentra en la Argentina, a donde aterrizó este miércoles horas después de haber roto el récord histórico del brasileño Pelé como máximo anotador con una misma camiseta: alcanzó los 644 gritos con la casaca del Barcelona. Será una visita relámpago en Rosario para Leo, Antonela, Ciro, Thiago y Mateo: la Pulga deberá presentarse en el entrenamiento del Blaugrana el próximo 27 de diciembre, ya que el martes 29 enfrentarán al Eibar por la 16ª fecha de la Liga de España.

