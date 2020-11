Una jugadora se negó a realizar el minuto de silencio en respeto a Maradona y el resultado de su equipo se hizo viral (@RCDeportivo)

Desde el miércoles 25 de noviembre, una vez confirmada la muerte de Diego Armando Maradona, en cualquier parte del mundo comenzaron a rendirle homenajes al Diez por su partida. Fue así que se vio no solo en Argentina y fuera del ámbito del deporte una serie sin fin de gestos, tributos u ofrendas para despedir al mejor jugador de todos los tiempos. Sin embargo, desde España trascendió una imagen de una jugadora que se negó a respetar el minuto de silencio dedicado a Pelusa.

Se trata de Paula Dapena, jugadora del club Viajes Interrías FF de la tercera división femenina española. La futbolista de 24 años negó a homenajear a Diego como gesto feminista en un amistoso contra el Deportivo La Coruña en Abegondo, algo que levantó polémica en redes sociales y luego se hizo viral debido al resultado del encuentro: fueron derrotadas por 10 a 0.

En la imagen, se puede apreciar como mientras sus compañeras y sus adversarias se mantuvieron en línea, de pie, para guardar un minuto de silencio en honor a la leyenda que murió a los 60 años, Dapena estuvo sentada y dando la espalda a la tribuna, en el sentido contrario a sus compañeras, como gesto visible de disconformidad.

“Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y que no se haga por las víctimas”, explicó la futbolista al diario web gallego Pontevedra Viva, aludiendo al reciente Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que no motivó ningún gesto similar.

De esta manera, Paula Dapena apuntó contra Maradona por su trato hacia las mujeres y ya había anunciado que iba a realizar un gesto para plasmar su desacuerdo, tras conocer que iba a celebrarse ese minuto de silencio.

Asimismo, reconoció las “cualidades y habilidades futbolísticas espectaculares” del astro argentino, pero dice que “no se le puede perdonar todas las barbaridades que cometió” fuera de los terrenos de juego.

“Para ser jugador, hay que ser primero persona y tener unos valores más allá de las habilidades”, sentenció en sus declaraciones al medio español.

Rápidamente, la foto de Dapena sentada junto a todos sus compañeras de pie y el resultado del encuentro se hicieron virales, haciendo que el apellido de la jugadora número ‘6’ se convierta en tendencia, lo mismo ocurrió con el “10 a 0″. Un gesto de que a los fanáticos de Maradona no les gustó que no se respetara el luto hacia el campeón del mundo de 1986. Por lo que se puden leer varias críticas por parte de los usuarios hacia la futbolista española.

