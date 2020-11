El día que Lionel Messi estuvo en las tribunas viendo el debut de Diego Maradona en Newell’s

El día que Messi vio debutar a Maradona en Newell's

“A Pelé, Di Stéfano, Cruyff no los pude ver, pero a Diego sí. De él vi todo, hasta lo llegué a ver en vivo. Era chiquito, pero en Newell’s estuve el día que debutó con Emelec. No me acuerdo de nada, pero sé que estuve”, le había dicho Lionel Messi a Martín Souto en una entrevista que se publicó en TyC Sports.

Hoy, 17 años más tarde de aquel encuentro de 1993, el astro rosarino le brindó un homenaje con la misma camiseta que usó la leyenda mundial en el Parque de la Independencia.

En la victoria por 4 a 0 sobre el Osasuna, Leo dejó su huella para marcar una escena histórica después de su golazo. El minuto 27 del segundo tiempo frente al elenco de Pamplona quedará por siempre grabado para los fanáticos del fútbol por el emotivo y sentido homenaje que le rindió la Pulga a Pelusa.

El capitán del Barcelona y del seleccionado argentino convirtió el cuarto de la goleada y durante el festejo sorprendió a todos cuando se sacó la camiseta del Blaugrana y mostró que abajo tenía la réplica de la 10 que usó Maradona en su etapa como jugador de Newell’s.

El rosarino, confeso hincha de la Lepra, completó el homenaje con el gesto de un beso dirigido al cielo, donde descansa el más humano de todos los dioses. Un tributo inolvidable de Messi, el 10 indiscutido de los últimos 15 años, para el eterno Diez, fallecido el pasado miércoles a los 60 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

El partido, que quedará como una anécdota, finalizó con el marcador 4-0 a favor de Barcelona contra Osasuna en el estadio Camp Nou por la undécima fecha de La Liga española.

El 13 de septiembre de 1993 Maradona pisó el césped del aún no remodelado Coloso del Parque. Hubo parálisis total en Rosario, como si se tratara de un partido importante de la Selección en el Mundial o si uno de los equipos más populares de la ciudad estuvieran por ser campeones. Las puertas de las escuelas estaban abarrotadas de padres que buscaban a sus hijos antes del timbre de salida para irse corriendo y estar a tiempo en el entrenamiento vespertino. Incluso algunos colegios decidieron suspender las clases con motivo de la presentación de Diego.

Messi fue uno de los que estuvo presente en las tribunas de la cancha de Newell’s, entre otros 40 mil fanáticos enfervorizados. Esa fecha quedó marcada a fuego para los leprosos y devotos de Maradona, que registró su regreso al fútbol argentino luego de más de una década.

