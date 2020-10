Uno de los refuerzos del Leeds reveló el inédito método de seducción que usó Bielsa para sumarlo a su proyecto

Robin Koch pelea con Sadio Mane en el primer partido del Leeds frente al Liverpool en la Premier League. Foto: REUTERS/Shaun Botterill

El Leeds United fue uno de los equipos que más dinero invirtió en el último mercado de pases europeo. El conjunto dirigido por Marcelo Bielsa, que de la mano del multimillonario empresario italiano Andrea Radrizzani se puso a la altura de los gigantes del Viejo Continente con un gasto de 125 millones de dólares, tiene la clara idea de pelear en los puestos de arriba de la Premier League y apuntar sus objetivos a las copas internacionales .

Uno de los refuerzos que llegó para vestirse de blanco fue el alemán Robin Koch, quien en las últimas horas reveló el inédito método de seducción que aplicó el entrenador rosarino para sumarlo a su proyecto.

En diálogo con Sport 1, el defensor que arribó al club en una operación que se concretó a cambio de 13 millones de euros explicó cómo fue el proceso para aceptar la propuesta del club británico. “Me enviaron una presentación parecida a un PowerPoint, en la que se podía ver exactamente cómo Marcelo Bielsa y su equipo de ojeadores me analizaron y cómo encajaba en el juego del Leeds”, sorprendió el oriundo de Kaiserslautern, antes de continuar con sus argumentos a base de ejemplos: “En el inicio de alguna jugada sacando el balón me enseñaron secuencias del juego del equipo, y al lado las de mi equipo, el Friburgo, durante la última temporada”.

“Nunca había visto algo así”, confesó Koch. Y aclaró: “Tenía el sentimiento de que nunca me habían analizado con tanto detalle, especialmente cuando aún no era jugador del club. Éste hecho me impresionó mucho y fue un factor clave para que tomase la decisión de venir al Leeds United de Marcelo Bielsa”.

Fue una situación similar a la que alguna vez contó Hernán Crespo, cuando era delantero de la selección argentina. En una reunión con el director técnico en el predio que la AFA tiene en Ezeiza, el Loco le mostró las diversas opciones en las que podría utilizar al goleador; y Valdanito se quedó sin palabras y cuando recibió la pregunta del DT, sobre en qué posición de la cancha prefería jugar. El actual técnico de Defensa y Justicia le contestó: “Donde usted crea más conveniente”.

En Leeds tuvo un comienzo prometedor en la Premier League. Luego de protagonizar un espectáculo impactante en su debut contra el Liverpool (ganó 4-3 el elenco de Klopp), los del Loco superaron al Fulham 4 a 3 y al Sheffield por 1 a 0, mientras que en su última función le rescató un importante empate en uno al Manchester City. En todos los compromisos estuvo Robin Koch en la zaga central.

