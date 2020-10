La exótica y millonaria colección de autos de Aubameyang: “La personalización representa mucho más del 50%”

No cualquier futbolista puede darse el lujo de tener una colección de espectaculares autos en su casa. Mientras que algunos utilizan la compra de automóviles como forma de inversión a futuro, otros como Pierre-Emerick Aubameyang, lo ven como una diversión y una pasión.

El delantero gabonés no escatima en gastos y así lo demuestra en reiteradas ocasiones en sus redes sociales, en donde sube fotos con sus llamativos y exóticos vehículos. Sin embargo, su vínculo con el mundo automotriz tiene una larga historia, la cual contó en uno de los videos que compartió en su cuenta de Instagram.

“Cuando era niño, si no jugaba fútbol, jugaba con los autos. Eso es todo. Heredé la pasión de mi padre. En ese momento tenía un Audi Quattro. Era rojo y hermoso”, explicó el atacante del Arsenal de Inglaterra.

Aubameyang comparte sus reliquias en Instagram

Ferraris, Lamborghinis, Bugattis... El jugador de 31 años cuenta con uno, dos o hasta tres modelos de cada uno, aunque siempre les da su toque particular.

“La personalización representa mucho más del 50%. Es realmente importante porque eso es lo que hace que tu personalidad se destaque. Personalmente, me gustan las cosas brillantes. Tengo autos en colores realmente diferentes que son súper brillantes”, reconocía.

Ni bien comenzó su carrera profesional en 2008, Aubameyang ya tenía como objetivo la creación de un garage para aparcar los coches que compraría con el correr del tiempo. Y así fue, dos años después de su estreno, cuando fichó por el Lille de Francia en 2010, compró su primera reliquia.

“Comencé mi colección en 2010 y siempre había soñado con un Audi TT. Era mi auto favorito. Se convirtió en mi primer auto. Y eso fue simplemente asombroso. Lo conservé durante mucho tiempo, me arrepiento de haberlo vendido. También lo había personalizado. Le agregué un kit R8 y puertas de mariposa”.

Aubameyang cuenta con varios modelos de autos de primera marca

Heredó la pasión por los autos de su padre

En cuanto a su carrera deportiva, siempre fue en aumento. Tras el Lille pasó por el Mónaco, el Saint Etienne y el Borussia Dortmund, hasta que finalmente, en 2018 fichó por el Arsenal de Inglaterra. Al mismo tiempo que sumaba goles en su historial, también sumaba marcas en su garage.

“Mi próximo sueño fue tener un Lamborghini. El primer Lamborghini que tuve fue un Gallardo. Mi primer Aventador fue un cupé, luego tuve un Roadster. Ese es mi auto favorito”, detalló. El Gallardo tiene un valor inicial de 207 mil euros, mientras que el Aventador escala hasta los 380 mil de la moneda europea. El modelo básico del Roadster, por su lado, está valuado en unos 180 mil euros.

Sin embargo, y a pesar de los lujosos vehículos que tiene en su poder, el gabonés aseguró que su colección no está completa: “Hay dos autos que realmente amo. El Pagani Zonda y el Koenigsegg. Mi objetivo es tenerlos en mi colección”. Para poder hacerse de ellos, deberá desembolsar más de tres millones de euros según las estimaciones existentes: el Pagani Zonda cuesta unos 2.2 millones de euros y el Koenigsegg entre 1 y 2 millones según el modelo.

En 2010 compró el primer auto de lujo, un Audi TT

Aubameyang aseguró que la personalización es un 50% del auto

El gabonés tiene un garage en Londres

Entre todos sus automóviles, el delantero gunner tiene su preferido, el Aventador, el cual diseñó exclusivamente a su medida: “Soy un creador en el campo, pero a veces también necesitas ser uno fuera”, bromeó.

“Tiene 700 CV y se realizaron algunas mejoras en este automóvil. Básicamente, es un Roadster Aventador, el modelo básico. Lo compré cuando estaba en Dortmund y le hice algunas modificaciones. Agregué un kit de diseño de nero. El ala, los laterales, puertas de mariposa... El color es oro cromado. Mi logo está escrito en el lateral... Es parte de la personalización, me gusta destacar”.

“Como siempre he dicho, hago esto por diversión. Entonces, te puede gustar o no, pero a mí me gusta y eso es todo lo que importa”, sentenció.

Cabe destacar que los valores señalados son todos estimativos, teniendo en cuenta que el futbolista le agrega a cada una de sus reliquias distintos upgrades que pueden ser a nivel estéticos o mecánicos. El 15 de septiembre el futbolista renovó su contrato por tres temporadas con el Arsenal, el club que compró su pase en 2018 a cambio de una cifra superior a los 60 millones de euros. Según informó el diario As, Aubameyang gana cerca de 1,5 millones de euros por mes en el conjunto inglés y es el futbolista mejor pago de la plantilla.

