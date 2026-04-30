Colombia

Álvaro Uribe aclaró si formaría parte del gabinete de Paloma Valencia: “Yo estoy muy viejo”

El exgobernador de Antioquia introdujo el nombre de Juan Daniel Oviedo, formula vicepresidencial de la senadora sugiriendo su posible participación en el escenario hipotético

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- crédito Paloma Valencia/Facebook
La senadora y candidata presidencial, Paloma valencia, y el expresidente Álvaro Urive Vélez - crédito Paloma Valencia/Facebook

El exmandatario Álvaro Uribe evitó confirmar su retorno a la función pública frente a la posibilidad de encabezar la Cartera de Defensa si la senadora Paloma Valencia es elegida presidenta en 2026.

Con respecto al tema así se refirió: “Yo estoy muy viejo. Paloma es una mujer tan capaz que se puede llevar el Ministerio de Defensa para la presidencia y ejercerlo ella misma“, desterrando la especulación durante su diálogo con Noticias RCN.

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En la conversación, el exgobernador de Antioquia introdujo el nombre de Juan Daniel Oviedo, formula vicepresidencial de la senadora sugiriendo su posible participación en el escenario hipotético: “Ahora, si en otra vida yo fuera ministro de Defensa, pues no habría problema, porque invitaría a Juan Daniel como viceministro y le delegaría muchas funciones“, declaró el líder natural del Centro Democrático en el mismo medio.

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