Un ex Real Madrid descartado por Zinedine Zidane: el “plan B” del Barcelona tras la salida de Luis Suárez

Quedan cinco días para el cierre de un atípico mercado de transferencias en el fútbol europeo. Cuando se suponía que no iba a haber grandes nombres sobre la mesa, a raíz de los problemas económicos que provocó el coronavirus, varios poderosos del viejo continente pudieron mover sus fichas.

El Barcelona fue uno de ellos, que decidió darle salida a históricos jugadores para reducir la masa salarial y reestructurar la plantilla tras la dura derrota frente al Bayern Múnich por Champions League. El último en marcharse fue el uruguayo Luis Suárez, y es en esa posición en la que el conjunto culé se centró para buscar un reemplazante.

Con el fichaje de Lautaro Martinez prácticamente descartado por las elevadas exigencias del Inter de Milán, el plan "A" pasó a ser el atacante holandés del Lyon Memphis Depay, quien estuvo bajo las órdenes de Koeman en la selección de Holanda. Sin embargo, desde España, señalaron que el equipo culé cuenta con un plan "B".

Raúl De Tomás es la figura del Espanyol, recientemente descendido a segunda división - REUTERS/Albert Gea

La dirigencia azulgrana tendrá hasta el 5 de octubre para negociar con Jean Michel Aulas, presidente del cuadro francés para llegar a un acuerdo por su referente en ataque. De no poder cerrar el trato, el medio televisivo Deportes Cuatro reconoció que el Barcelona está siguiendo a Raúl De Tomas, un ex futbolista que se formó en el Real Madrid pero que no pudo triunfar.

El ariete del Espanyol se inició en la cantera merengue y debutó con Carlo Ancelotti en un partido de Copa del Rey. Sin embargo, nunca fue tenido en cuenta por Zinedine Zidane, quien prefirió prestarlo a distintos equipos. En 2016 fue el goleador del Valladolid (15 goles) y en 2017 fue pieza clave para el ascenso del Rayo Vallecano ( 24 goles).

Finalmente, en 2018 firmó una renovación con el Real Madrid hasta 2023 pero una nueva cesión al Rayo lo privó de jugar bajo las órdenes de Zidane. Al año siguiente fue vendido al Benfica y en enero de este año lo adquirió el Espanyol, siendo uno de los jugadores mejor pagados de la segunda división.

Depay es la primera opción del Barcelona, tras las complicaciones económicas en el caso "Lautaro Martínez" -REUTERS

El club perico adquirió al delantero de 25 años a cambio de 20 millones de euros (más dos en variables) y desde España apuntaron a que una buena oferta podría hacer que el Espanyol considere su salida. De no hacerlo, el jugador madrileño tiene una cláusula de 60 millones de euros.

Al parecer, de no cerrarse el acuerdo con Memphis Depay, prioridad para Ronald Koeman, el ex futbolista del Real Madrid podría ser una buena opción para salir desde el banco en un equipo cuyo único "9″ es Antoine Griezmann.





