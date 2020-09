Giro inesperado: el video que podría condenar a Neymar por el escándalo en Olympique de Marsella-PSG

El Comité de Disciplina de la Ligue 1 tiene previsto expedirse este miércoles sobre las sanciones a Neymar, delantero del PSG, y Álvaro González, defensor español del Olympique de Marsella, tras el accidentado clásico que ganó el OM el pasado 13 de septiembre, en el que abundaron los tumultos, rencillas y expulsiones. El caso del brasileño y del zaguero es especial: Ney, de 28 años, agredió a su adversario acusándolo de haberle proferido insultos racistas. Por la tarjeta roja, la estrella recibió dos jornadas de pena. Sin embargo, volvió a ser citado por el Tribunal.

Un nuevo video, publicado por el programa El Larguero, que emite la Cadena Ser de España, podría darle un inesperado giro al caso. En el mismo se puede observar al ex Barcelona en una discusión con el japonés Hiroki Sakai, previa al momento más álgido con González. Y el subtitulado, a partir de la lectura de labios, incrimina a Neymar, acusado de gritarle al lateral “vete de aquí”, “chino de mierda” y “puta liga”.

En Francia especulan con que tanto el delantero como el defensor ibérico pueden recibir entre ocho y diez fechas de suspensión. Tras el escándalo en el clásico, fueron varios los jugadores que ya resultaron sancionados. La pena más dura fue para Layvin Kurzawa, del PSG, quien recibió seis partidos de pena por haber atacado con golpes de puño a Jordan Amaví, , quien a su vez recibió tres fechas de sanción por su violenta reacción. Leandro Paredes sufrió dos jornadas de sanción por su pelea don Darío Benedetto, que padeció una. Y Ángel Di María se perderá cuatro duelos porque se comprobó, también a través de un material fílmico, que escupió a Álvaro González.

Nuevo video del insulto racista de Álvaro González a Neymar en el clásico de Francia

“Es una sanción dura y difícil porque estaba pasando por un gran momento y estaré parado mucho con la selección de por medio. No habrá partidos entre semana y por eso se alargará mucho más. Pero ya está, hay que asumirlo, cometí un error, fue algo involuntario que me salió de la nada. Lo hice porque del otro lado hubo una reacción y palabras que no me gustaron”, dijo el mediocampista argentino tras conocerse la pena.

Tras el agitado partido, Neymar había realizado varias publicaciones en redes sociales en las que ventiló cuál fue el insulto que lo hizo explotar contra González. “Que el VAR capte mi ‘agresión’ es fácil, ahora quiero ver la imagen del racista llamándome mono hijo de puta... eso quiero ver”, soltó entonces. Pues bien, ahora la acusación ahora también cae sobre él por su cruce con el japonés Sakai. El último domingo, el brasileño participó de la victoria del PSG 2-0 ante Reims. ¿Habrá sido el último con la casaca del conjunto parisino en mucho tiempo?

Agresión de Neymar en el clásico de Francia y expulsión

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

El entrenador del PSG estalló contra Neymar: “Jugó como si fuese parte de un equipo de relevos, necesito que sea un líder”

Un estudio determinó que Lionel Messi es el deportista más rentable en Instagram: el Top 10