Lionel Messi habló por primera vez desde que anunció su continuidad en el Barcelona: “Asumo mis errores”

Lionel Messi marcó un gol en el inicio de la etapa de Ronald Koeman como entrenador del Barcelona (Reuters)

Finalmente, Lionel Messi decidió continuar en el Barcelona, pese a haber intentado activar la cláusula de salida para marcharse rumbo al Manchester City. Luego de aquel conflicto, brindó una entrevista en la que apuntó directamente contra el presidente del club, Josep María Bartomeu, y esa misma semana se sumó a los entrenamientos del equipo que ahora conduce el holandés Ronald Koeman. Desde entonces, el goleador se había mantenido en silencio, hasta hoy.

El sitio español Sport publicó este martes un adelanto exclusivo de la entrevista que se dará a conocer mañana en el mismo portal. Allí se puede notar a un Messi menos confrontativo y mirando hacia el futuro, en lugar de haciendo foco la crisis que estalló hace apenas un mes.

“Luego de tantas desavenencias, me gustaría poner un punto y final. Debemos unirnos todos los barcelonistas y asumir que lo mejor está por venir”, sostuvo La Pulga, quien en su primer partido oficial de la temporada marcó un gol, de penal, ante el Villarreal. Además, se hizo cargo de la situación que el generó al enviar el burofax anunciando su salida -finalmente frustrada-, pero indicó que siempre quiso lo mejor para el club: “Asumo mis errores, que si existieron fueron solo para hacer un mejor y más fuerte FC Barcelona”.

Lionel Messi pidió dejar atrás su pelea con Josep Maria Bartomeu

Si bien club azulgrana aún no ha realizado grandes incorporaciones, más allá de la de Miralem Pjanic y Trincao, que habían sido cerradas antes del final de la temporada anterior, el capitán se mostró confiado en que si hay unidad, podrán conseguir títulos: “Sumando pasión e ilusión será la única forma de poder lograr los objetivos, siempre unidos y remando en la misma dirección”. Vale recordar que en la campaña pasada no ganaron ningún trofeo, por lo que una temporada nueva de sequía sería gravísimo para una institución que se ha acostumbrado a dar vueltas olímpicas.

Estas declaraciones dejan en claro que la batalla personal que lleva contra Bartomeu ha quedado, al menos por ahora, a un lado.

A su vez, se dirigió a los aficionados del Barcelona, quienes en su gran mayoría lo habían respaldado cuando anunció su salida y habían apuntado su enojo contra la dirigencia. “Quería mandar un mensaje a todos los socios y a todos los culés que nos siguen. Si en algún momento a alguno de ellos le pudo molestar algo que dije o hice, que no les quepa duda que lo hice siempre pensando también en lo mejor para el club”.

El 4 de septiembre, en una entrevista al sitio Goal, el delantero de 32 años se había referido al asunto del burofax y explicó entonces que esa era la forma para hacer oficial su intención de salir ya que el presidente Josep Bartomeu lo había ignorado previamente. “Había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no daba bola a lo que le estaba diciendo”.

Messi finalmente se quedó en el Barcelona y lo hará al menos hasta junio de 2021 cuando acaba su vínculo. En el medio, habrá elecciones en la institución, por lo que tal vez un cambio de directiva lo invite a renovar su vínculo y quedarse aún más tiempo en la escuadra azulgrana.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La respuesta del presidente del Atlético ante la chance de juntar nuevamente a Lionel Messi con Luis Suárez

De la bendición de Messi a ser titular y decisivo en la goleada del Barcelona: Ansu Fati explicó como es su relación con el capitán

Los cinco jugadores que Barcelona quiere vender a seis días del cierre del mercado de transferencias