Neymar se sumó a la crítica de Messi por la salida de Suárez del Barcelona: “Increíble como hacen las cosas”

Neymar respaldó a Lionel Messi en su crítica a la dirigencia del Barcelona por la salida de Luis Suárez (Foto NA)

A horas para el debut oficial de la era Ronald Koeman (será este domingo, recibiendo al Villarreal en el Camp Nou), el clima en Barcelona cada vez es más tenso. Tras consumarse la salida de Luis Suárez, tercer máximo goleador en la historia de la institución, rumbo a un rival directo en la puja por el título de La Liga de España como el Atlético Madrid, Lionel Messi continuó con su cruzada contra la dirigencia azulgrana y recibió el apoyo de varias estrellas internacionales.

Uno de los que avaló los dichos del capitán en su cuenta de Instagram fue justamente Neymar, quien compartió el ataque del equipo español con el argentino y el uruguayo conformando la famosa MSN, un tridente que le dio varias satisfacciones al Barca y que juntos ganaron 10 títulos (se destacan una Champions League y un Mundial de Clubes).

Este mensaje, el cual en menos de una hora consiguió alrededor de 4 millones de “me gusta”, fue avalado por la figura del París Saint Germain. “Increíble como hacen las cosas” , escribió el brasileño, quien estuvo cuatro temporadas en Barcelona. A su comentario lo acompañó un emoji de una persona tapándose la cara.

Neymar también apuntó contra la dirigencia del Barcelona

“Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”, comenzó su relato la Pulga en su cuenta de la red social.

Luego, el ’10′ decidió apuntar directamente contra las principales cabezas de la cúpula culé: “Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”.

Vale mencionar que Lionel Messi le insistió en reiteradas oportunidades a la dirigencia de la institución de hacer el esfuerzo por repatriar al delantero. Según advierten desde el círculo íntimo de Leo, el argentino cree que Bartomeu le mintió y que en realidad nunca se sentaron a negociar con el PSG para lograr la vuelta de Ney.

La figura de la selección brasileña no fue la única que avaló los dichos de la Pulga. Cesc Fábregas, surgido de La Masía -es de la misma categoría que el rosarino y crearon un gran vínculo- y actualmente en el Mónaco de Francia, y Ángel Di María aplaudieron su posteo.

Noticia en desarrollo...