El agradecimiento de Luis Suárez a Messi tras su mensaje de despedida: “Que dos o tres no empañen lo gigante que sos”

La amistad entre Messi y Luis Suárez se mantendrá a distancia: de Barcelona a Madrid

Finalmente Luis Suárez armó las valijas y se despidió del Barcelona para ser presentado en el Atlético Madrid. Al uruguayo le quedaba un año de estadía en el cuadro catalán pero Ronald Koeman y la dirigencia lo consideraron prescindible y negociaron con el Colchonero para desprenderse de él. Luego de su emotivo adiós en conferencia, fue Lionel Messi el que acaparó la atención con un sentido mensaje publicado en las redes sociales. En el mismo dejó claro que lo echará de menos y aprovechó la oportunidad para pegarle a la dirigencia culé. Y ahora su ex compañero y eterno amigo le respondió.

“Gracias amigo por tus palabras pero más gracias por ser como sos, por lo que fuiste desde el primer día conmigo y con mi familia”, comenzó el mensaje el charrúa de 33 años que ya se puso bajo las órdenes de Diego Simeone para afrontar la temporada con la camiseta albirroja. La línea que más ruido hizo fue cuando realizó un tiro por elevación a la comisión directiva del Barça: “No te olvides lo que te dije ‘seguí disfrutando y demostrando que por algo sos el uno’ y que 2, 3 ó 4 no empañen lo gigante que sos para el club y para el mundo del fútbol” .

Messi, quien se resignó a permanecer al menos hasta mediados de 2021 en Barcelona tras no haber podido romper su vínculo (no consiguió ejecutar la cláusula que le permitía alejarse y ningún club desembolsó los 700 millones de euros correspondientes a su rescisión) fue tajante: “Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada”.

Suárez y Messi volverán a verse las caras en una cancha cuando se midan Atlético Madrid y Barcelona en noviembre próximo (REUTERS/Susana Vera)

El recado de Leo no fue el único que se viralizó en las redes en las últimas horas ya que su esposa, Antonela Roccuzzo, íntima de Sofía Balbi (pareja de Suárez) al mismo tiempo le dedicó palabras salidas de su corazón fuera del eje de la polémica contractual ligada al fútbol. Y el otro que alzó la voz fue el brasileño Neymar, quien supo ser compinche de ataque del argentino y uruguayo antes de marcharse al París Saint Germain: “Increíble cómo hacen las cosas”.

Messi y Suárez experimentarán extrañas sensaciones cuando se crucen en un campo de juego por primera vez con la camiseta de diferentes clubes tras haber compartido tanto tiempo en Barcelona (ya lo habían hecho a nivel selecciones con Argentina y Uruguay). El Atlético Madrid recibirá al Barça por la fecha 10 de la Liga de España el fin de semana del domingo 22 de noviembre.

La respuesta completa de Suárez:

“Gracias AMIGO por tus palabras pero MÁS GRACIAS por ser como sos, por lo que fuiste desde el primer día conmigo y con mi familia. Estaré siempre agradecido al @leomessi HUMANO, al DIVERTIDO Y al SENTIMENTAL, porque al jugador todo el mundo lo sabe. No te olvides lo que te dije “seguí disfrutando y demostrando que por algo sos el UNO” y que 2,3 o 4 no empañen lo GIGANTE que sos para el club y para el mundo del futbol. Te quiero mucho amigo y los vamos a EXTRAÑAR a los 5 ❤️❤️❤️”.





