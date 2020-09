El Leeds presentó hasta su camiseta alternativa pero todavía no anunció la renovación de Bielsa a una semana del debut en la Premier League: el motivo

La nueva camiseta alternativa fue presentada en las últimas horas. La renovación de Bielsa sigue en stand by

El próximo sábado el Leeds United disputará su primer partido en la máxima categoría del fútbol inglés después de 16 años. La cita será en Anfield, nada menos que ante el campeón defensor Liverpool. En uno de los banquillos estará uno de los entrenadores más prestigiosos del mundo. El del visitante todavía no está confirmado: Marcelo Bielsa aún no renovó.

En las últimas horas el club de Yorkshire del Oeste presentó la camiseta alternativa que implementará en la próxima temporada con su nueva marca de indumentaria. En Elland Road está todo prácticamente listo para vivir su primera campaña en la Premier League después del histórico ascenso de la mano del técnico argentino pero aún se posterga su rúbrica.

¿Cuáles son los motivos? El Loco fue claro en la última conferencia de prensa que brindó, justo después de conseguir el objetivo en la segunda división: iba a intentar despejar el foco de atención sobre la renovación de su vínculo para que los fanáticos y futbolistas tuvieran el reconocimiento que verdaderamente merecían. Hay serios indicios de su continuidad pero se mantiene cierta incertidumbre porque no se anunció oficialmente que siga.

Hermetismo total en Leeds por la renovación de Bielsa que todavía no fue anunciada (Action Images/Ed Sykes)

A quienes lo rodean no les sorprenderá esta actitud. Bielsa inició la pretemporada en el predio de Thorp Arch pero el club no lo mostró en las redes sociales preservando su intimidad. Antes del receso, el rosarino de 65 años se reunió con las autoridades del Leeds y dejó claras cuáles eran las pautas para sellar su renovación en la institución blanca. Los refuerzos para intentar dar un salto de calidad, las mejores edilicias y el acuerdo económico, probablemente el punto que les haya llevado menos tiempo de discusión.

El director deportivo Víctor Orta se puso manos a la obra junto al presidente Andrea Radrizzani y el CEO Angus Kinnear para satisfacer al DT y mejorar el semblante del Leeds para competir con los gigantes de Inglaterra. Bielsa ensaya un período de evaluación tácito en el que mide cada paso que da la directiva. Con qué pedidos le cumplen y en qué plazos. No incluirá en la balanza la estrecha relación que forjó con los directivos, el cariño que generó entre los fanáticos o los esfuerzos que realizó durante dos años para cumplir la meta del ascenso; si entiende que su máquina no carbura como desea, no dudaría en pegar el portazo.

Es concreto que al experimentado estratega que alguna vez expuso la impericia de la dirigencia de la Lazio de Italia tratan de abastecerlo con requerimientos desde antes de que acabara la temporada pasada. El Leeds invirtió en las opciones de compra del arquero francés Illan Meslier y el extremo portugués Hélder Costa, a la vez que prolongó el préstamo del extremo inglés Jack Harrison con el Manchester City. Se renovaron los contratos de algunas fichas importantes del plantel y se incorporó un grupo de jóvenes promesas de menos de 20 años.

El plantel del Leeds United trabaja bajo la órbita del Loco y le ganó un amistoso al Stoke City el martes pasado

Pero la nota del mercado para el Leeds fue la contratación del español Rodrigo Moreno en una cifra récord para la historia de la institución. El atacante de la selección roja firmó casi a la par del defensor alemán Robin Koch, que suplirá la baja de Ben White, a quien no pudieron retener tras su cesión desde el Brighton. Ahora el que asoma es el argentino Rodrigo De Paul, con el que podría llegar a delinear una plantilla de calidad para lo que viene.

El pasado 1° de septiembre el equipo del Loco derrotó 3-0 en un amistoso al Stoke City con la presencia de su entrenador a un costado del campo. El contrato y la pluma están listas en las oficinas de Elland Road y solamente resta que Bielsa encuentre un hueco en su agenda para finiquitar este trámite. Mientras tanto, en su mano sostiene una lupa y observa cada detalle para terminar de convencerse.

