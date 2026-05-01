Recibo de luz CFE 2026: cómo evitar la Tarifa Doméstica de Alto Consumo

Medidor recibo CFE lectura costo (Foto: especial/CFE)

A partir de 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en México actualizó el esquema tarifario para usuarios residenciales.

El nuevo modelo incluye un cargo fijo mensual obligatorio y límites regionales de consumo que definen si una vivienda recibe subsidio o es clasificada en la Tarifa DAC.

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Superar el promedio mensual autorizado implica la pérdida automática del subsidio y un incremento de hasta cinco veces en el costo del recibo eléctrico.

Los límites de consumo mensual para clasificación en Tarifa DAC, según información oficial, son:

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Tarifa 1: 250 kWh mensuales

250 kWh mensuales Tarifa 1A: 300 kWh mensuales

300 kWh mensuales Tarifa 1B: 400 kWh mensuales

400 kWh mensuales Tarifa 1C: 850 kWh mensuales

850 kWh mensuales Tarifa 1D: 1,000 kWh mensuales

1,000 kWh mensuales Tarifa 1E: 2,000 kWh mensuales

2,000 kWh mensuales Tarifa 1F: 2,500 kWh mensuales

Si el consumo anual promedio rebasa ese umbral, la CFE aplica la tarifa DAC, que en 2026 cobra un monto fijo de 142,41 pesos y un precio de entre 6 y 7 pesos por kWh, sin subsidio.

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Para evitar este escenario, la recomendación oficial es mantener el consumo mensual por debajo del límite correspondiente a la zona.

Estrategias para evitar la Tarifa DAC

Foto: Cortesía/CFE.

La CFE e instituciones como la Profeco sugieren acciones para reducir el riesgo de ser reclasificado como usuario de alto consumo.

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El monitoreo mensual resulta esencial: consultar el promedio de consumo en el recibo y en el portal oficial permite anticipar cualquier desvío. Si el promedio se acerca al límite, incluso una ola de calor puede provocar el cambio automático a la DAC en el siguiente ciclo.

Mantener electrodomésticos en buen estado y optar por modelos con etiqueta de eficiencia energética impacta de forma directa en el gasto de luz.

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Sustituir focos incandescentes por tecnología LED puede disminuir hasta un 80% el consumo asociado a la iluminación.

Además, desconectar dispositivos en modo de espera, conocidos como vampiros eléctricos, ayuda a evitar consumos invisibles que se acumulan en la factura.

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El aprovechamiento de la luz y el calor natural reduce la necesidad de aparatos eléctricos, mientras que la instalación de termostatos programables y sensores de movimiento optimiza el uso de aire acondicionado y calefacción.

En viviendas con posibilidades de inversión, los paneles solares son una alternativa para disminuir el consumo registrado por la CFE y mantener el subsidio.

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Procedimiento para recuperar el subsidio

La Comisión Federal de Electricidad implementará nuevo sistema de medición del consumo. Foto: (iStock)

Si una vivienda ha sido clasificada en la Tarifa DAC, la única vía para regresar a la tarifa regular consiste en mantener el consumo por debajo del umbral regional durante doce meses consecutivos.

Una vez cumplido este periodo, el usuario puede solicitar el cambio ante la CFE. El proceso requiere demostrar el consumo reducido a través de los recibos y completar el trámite en el portal de la Comisión.

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Herramientas y recursos para el monitoreo

El recibo de luz contiene la información necesaria para identificar el tipo de tarifa, el consumo mensual y el promedio anual.

Portales oficiales y calculadoras en línea permiten estimar el consumo y comparar con el límite regional. La implementación de medidores digitales en 2026 facilita el monitoreo en tiempo real, eliminando errores y permitiendo ajustes inmediatos en los hábitos de uso.

La clave para evitar la tarifa de alto consumo en 2026 consiste en monitorear periódicamente el consumo, invertir en tecnología eficiente y adaptar los hábitos diarios a las nuevas reglas establecidas por la CFE.

Cada peso ahorrado no solo beneficia las finanzas personales, sino que contribuye a la estabilidad del sistema eléctrico nacional.