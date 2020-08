Robert Lewandowski abrió el debate: “Debiera ganar el Balón de Oro”

Robert Lewandowski celebra la obtención de la Champions League (REUTERS/Matthew Childs/Pool)

Robert Lewandoski tuvo una temporada de ensueño con el Bayern Munich, al ganar todas las competencias que disputaron: la Bundesliga (le sacó 13 puntos de ventaja al Borussia Dortmund), la Copa de Alemania (se impuso por 4 a 2 ante el Bayer Leverkusen) y la Champions League (derrotó 1 a 0 al PSG). Además, fue el máximo artillero en el torneo local (34 goles) y en el certamen continental (15).

En una entrevista con el sitio polaco Onet, el atacante no dudó al ser consultado sobre a quién se le debería entregar el Balón de Oro: “A mí. Ganamos todo lo que se podía ganar, fui el que más goles marcó en todas las competiciones. Pienso que si un jugador consigue tanto, debería ganar ese premio”.

De este modo, el futbolista de 32 años se puso por encima del brasileño Neymar, el argentino Lionel Messi (es el máximo ganador, con 6), el portugués Cristiano Ronaldo (se lo quedó en 5 oportunidades) y sus compañeros de equipo los alemanes Manuel Neuer y Thomas Muller. Hasta el momento el polaco nunca logró quedar entre los tres finalistas de este galardón.

“Entiendo que la presión sobre algunos jugadores de otros equipos pueda ser mayor. ¿Pero, no es cierto que cada jugador que haya logrado lo que he logrado yo ganaría en Balón de Oro?”, justificó Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski tuvo una temporada de ensueño con el Bayern Munich (Franck Fife/Pool via REUTERS)

Vale aclarar que por primera vez desde 1956, la revista France Football no entregará esta distinción. Tomaron esta decisión a raíz de la pandemia de coronavirus, que afectó a gran parte del planeta y que contribuyó para que varias ligas no se desarrollen con normalidad.

“He dicho en varias ocasiones que este no va a ser mi último contrato con el Bayern Munich, aunque 2023 es una fecha bastante lejana aún. Quiero seguir jugando al máximo nivel por muchos años más y no tengo ningún miedo en cuanto a mi físico o mi salud. Estoy en el mejor club de Europa y solo espero que nada cambie al respecto”, explicó el atacante, dejando en claro que no piensa moverse del conjunto alemán.

El goleador también manifestó la confianza que tenían los dirigidos por Hans-Dieter Flick en la antesala al compromiso ante el Barcelona, por los cuartos de final de la Champions League: “Antes del partido sabíamos que ganaríamos. Algunos incluso dijeron que sería 5-1, pero 8-2 es un resultado diferente”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“Desperté así”: la foto de Robert Lewandowski en la cama en la mañana siguiente a la consagración del Bayern Múnich

UEFA confirmó que la Supercopa de Europa entre Bayern Múnich y Sevilla se jugará con público

Quién es Kathleen Krüger, la Jefa detrás del Bayern Munich campeón de la Champions League