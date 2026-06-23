Miguel Ángel Pinto se declara inocente tras indagatoria por presunto acceso carnal violento ante la Corte Suprema

Miguel Ángel Pinto enfrenta una investigación formal tras ser denunciado por hechos ocurridos durante su gestión en el sector público. - crédito Colprensa

El senador Miguel Ángel Pinto Hernández se declaró “absolutamente inocente” tras rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de presunto acceso carnal violento agravado. La audiencia, que se extendió por cerca de cuatro horas y fue dirigida por el magistrado Misael Rodríguez, marca una etapa clave en la investigación formal abierta contra el congresista, quien quedó vinculado al proceso judicial tras su declaración.

Investigación por presunto abuso sexual en contexto laboral

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra Pinto Hernández luego de recibir una denuncia que lo señala como presunto responsable de abuso sexual contra una mujer durante un periodo de aproximadamente diez meses, entre septiembre de 2009 y junio de 2010. Según el expediente, el entonces funcionario público habría aprovechado su posición de superioridad para instrumentalizar sexualmente a una subalterna en el marco de una relación laboral.

PUBLICIDAD

La citación a indagatoria se realizó el día de hoy 22 de junio, un día antes de que el senador oficializara su renuncia al Congreso de la República. La diligencia se mantuvo a pesar de la solicitud de aplazamiento presentada por la defensa, que argumentó la ausencia del abogado principal. El despacho del magistrado negó el pedido y autorizó la intervención remota del equipo jurídico del senador.

El proceso judicial busca esclarecer una denuncia que señala presunto acoso y abuso de poder en el ámbito laboral. - crédito Colprensa

Declaración de inocencia y respuesta de Pinto

Al finalizar la audiencia, Miguel Ángel Pinto manifestó que se declara inocente. Además, al ser consultado sobre la denunciante, respondió ante los micrófonos de Caracol Radio: “No la conozco, ni idea quién es”.

PUBLICIDAD

Ante la pregunta sobre el efecto de las acusaciones en su trayectoria política, Pinto sostuvo: “Eso es parte de los debates políticos, de la democracia y las posiciones políticas que uno toma, pero ahí estamos”.

La defensa del senador estuvo encabezada por Jaime Lombana, quien gestionó la representación legal durante la diligencia. Pinto aseguró que desconoce a la persona que lo acusa y afirmó no tener relación con los hechos denunciados.

PUBLICIDAD

El senador Miguel Ángel Pinto negó conocer a la denunciante y reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades en el proceso. - crédito @SenadoGovCo/X

Trayectoria política y situación actual de Pinto

Miguel Ángel Pinto Hernández inició su carrera política en 2010, cuando asumió como reemplazo de un representante de Santander que perdió la investidura. Desde entonces, no salió del Capitolio y fue elegido senador en 2018 y reelecto en 2022 por el Partido Liberal. En las elecciones legislativas de marzo de 2026 no aspiró a un nuevo periodo, pero su hijo, también llamado Miguel Ángel Pinto, obtuvo un escaño como representante a la Cámara por Santander con el Centro Democrático.

De acuerdo con el medio, el 9 de junio, el Senado aceptó la renuncia presentada por Pinto Hernández, quien puso fin así a doce años en el Congreso. El periodo legislativo concluye el 23 de junio, dos semanas después de que formalizara su dimisión.

PUBLICIDAD

Qué sigue en el proceso judicial

Dado que la denuncia por presunta violación no está vinculada con funciones legislativas, el expediente pasará de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación una vez que Pinto termine su periodo como senador y pierda fuero. El magistrado Misael Rodríguez será el encargado de definir si el caso avanza a juicio o se archiva, en función del material probatorio recopilado.

Mientras esto sucede, Miguel Ángel Pinto permanece en la mira de la opinión pública y enfrenta el proceso bajo la premisa de su inocencia. La investigación recopila testimonios y documentos que sustentan la hipótesis de la presunta conducta delictiva, aunque el senador niega conocer a la denunciante y rechaza los señalamientos.

PUBLICIDAD

El expediente pasará a la Fiscalía para que continúe la investigación una vez finalice el periodo legislativo del excongresista. - crédito Colprensa – Álvaro Tavera

Claves del caso

La Corte Suprema de Justicia abrió la investigación por hechos ocurridos entre 2009 y 2010, cuando Pinto ejercía funciones públicas en Santander.

La denuncia sostiene que habría utilizado su posición jerárquica para forzar a una subalterna a mantener relaciones sexuales.

El senador, tras la indagatoria, quedó formalmente vinculado al proceso.

Al concluir su periodo legislativo, el expediente será remitido a la Fiscalía General de la Nación.