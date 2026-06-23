Colombia

Miguel Ángel Pinto se declara inocente tras indagatoria por presunto acceso carnal violento ante la Corte Suprema

El senador negó conocer a la denunciante y afirmó que colaborará con la investigación, que busca esclarecer si utilizó su posición jerárquica para los hechos atribuidos en su contra

Guardar
Google icon
Imagen de archivo. Senador del partido Liberal, Miguel Ángel Pinto (Colprensa).
Miguel Ángel Pinto enfrenta una investigación formal tras ser denunciado por hechos ocurridos durante su gestión en el sector público. - crédito Colprensa

El senador Miguel Ángel Pinto Hernández se declaró “absolutamente inocente” tras rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de presunto acceso carnal violento agravado. La audiencia, que se extendió por cerca de cuatro horas y fue dirigida por el magistrado Misael Rodríguez, marca una etapa clave en la investigación formal abierta contra el congresista, quien quedó vinculado al proceso judicial tras su declaración.

Investigación por presunto abuso sexual en contexto laboral

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal contra Pinto Hernández luego de recibir una denuncia que lo señala como presunto responsable de abuso sexual contra una mujer durante un periodo de aproximadamente diez meses, entre septiembre de 2009 y junio de 2010. Según el expediente, el entonces funcionario público habría aprovechado su posición de superioridad para instrumentalizar sexualmente a una subalterna en el marco de una relación laboral.

PUBLICIDAD

La citación a indagatoria se realizó el día de hoy 22 de junio, un día antes de que el senador oficializara su renuncia al Congreso de la República. La diligencia se mantuvo a pesar de la solicitud de aplazamiento presentada por la defensa, que argumentó la ausencia del abogado principal. El despacho del magistrado negó el pedido y autorizó la intervención remota del equipo jurídico del senador.

Las mujeres víctimas de acoso sexual en reiteradas ocasiones sufren estos episodios traumáticos en espacios como lugares de transporte público y en las calles - crédito Colprensa
El proceso judicial busca esclarecer una denuncia que señala presunto acoso y abuso de poder en el ámbito laboral. - crédito Colprensa

Declaración de inocencia y respuesta de Pinto

Al finalizar la audiencia, Miguel Ángel Pinto manifestó que se declara inocente. Además, al ser consultado sobre la denunciante, respondió ante los micrófonos de Caracol Radio: “No la conozco, ni idea quién es”.

PUBLICIDAD

Ante la pregunta sobre el efecto de las acusaciones en su trayectoria política, Pinto sostuvo: “Eso es parte de los debates políticos, de la democracia y las posiciones políticas que uno toma, pero ahí estamos”.

La defensa del senador estuvo encabezada por Jaime Lombana, quien gestionó la representación legal durante la diligencia. Pinto aseguró que desconoce a la persona que lo acusa y afirmó no tener relación con los hechos denunciados.

El senador Miguel Ángel Pinto promete diálogo con el Ejecutivo y apertura a todos los sectores en la discusión de la reforma a la salud - crédito @SenadoGovCo/X
El senador Miguel Ángel Pinto negó conocer a la denunciante y reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades en el proceso. - crédito @SenadoGovCo/X

Trayectoria política y situación actual de Pinto

Miguel Ángel Pinto Hernández inició su carrera política en 2010, cuando asumió como reemplazo de un representante de Santander que perdió la investidura. Desde entonces, no salió del Capitolio y fue elegido senador en 2018 y reelecto en 2022 por el Partido Liberal. En las elecciones legislativas de marzo de 2026 no aspiró a un nuevo periodo, pero su hijo, también llamado Miguel Ángel Pinto, obtuvo un escaño como representante a la Cámara por Santander con el Centro Democrático.

De acuerdo con el medio, el 9 de junio, el Senado aceptó la renuncia presentada por Pinto Hernández, quien puso fin así a doce años en el Congreso. El periodo legislativo concluye el 23 de junio, dos semanas después de que formalizara su dimisión.

Qué sigue en el proceso judicial

Dado que la denuncia por presunta violación no está vinculada con funciones legislativas, el expediente pasará de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación una vez que Pinto termine su periodo como senador y pierda fuero. El magistrado Misael Rodríguez será el encargado de definir si el caso avanza a juicio o se archiva, en función del material probatorio recopilado.

Mientras esto sucede, Miguel Ángel Pinto permanece en la mira de la opinión pública y enfrenta el proceso bajo la premisa de su inocencia. La investigación recopila testimonios y documentos que sustentan la hipótesis de la presunta conducta delictiva, aunque el senador niega conocer a la denunciante y rechaza los señalamientos.

Bunker de la Fiscalía (Colprensa – Álvaro Tavera).
El expediente pasará a la Fiscalía para que continúe la investigación una vez finalice el periodo legislativo del excongresista. - crédito Colprensa – Álvaro Tavera

Claves del caso

  • La Corte Suprema de Justicia abrió la investigación por hechos ocurridos entre 2009 y 2010, cuando Pinto ejercía funciones públicas en Santander.
  • La denuncia sostiene que habría utilizado su posición jerárquica para forzar a una subalterna a mantener relaciones sexuales.
  • El senador, tras la indagatoria, quedó formalmente vinculado al proceso.
  • Al concluir su periodo legislativo, el expediente será remitido a la Fiscalía General de la Nación.

Temas Relacionados

Miguel Ángel Pintoacceso carnal violentodenuncia sexualabuso de poderColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Felipe Harman volvería a la ANT tras apoyar la campaña de Iván Cepeda: Presidencia publicó su hoja de vida tras elecciones

El exalcalde de Villavicencio analiza las implicaciones jurídicas de asumir nuevamente funciones en el Gobierno, pues busca preservar la posibilidad de participar en las elecciones regionales de 2027

Felipe Harman volvería a la ANT tras apoyar la campaña de Iván Cepeda: Presidencia publicó su hoja de vida tras elecciones

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 22 de junio

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del lunes 22 de junio

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, lunes 22 de junio de 2026

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, lunes 22 de junio de 2026

“Cuando les da la gana”: Bolívar defiende esperar escrutinio antes de reconocer triunfo de De La Espriella

El exsenador dijo que el petrismo debe actuar con prudencia y cuestionó el valor del preconteo mientras avanza el escrutinio de la segunda vuelta

“Cuando les da la gana”: Bolívar defiende esperar escrutinio antes de reconocer triunfo de De La Espriella

“Entre la crisis y la esperanza”: Fernando Ruiz señala cómo De la Espriella podría recuperar el sistema de salud colombiano

El exministro de Salud plantea que el próximo Gobierno recibirá un sistema con tutelas, quejas y desfinanciamiento, y deberá reconstruir confianza, regulación y foco en el paciente

“Entre la crisis y la esperanza”: Fernando Ruiz señala cómo De la Espriella podría recuperar el sistema de salud colombiano
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Westcol celebró que lleva meses sin consumir marihuana: “Siempre apostaré por mí”

Westcol celebró que lleva meses sin consumir marihuana: “Siempre apostaré por mí”

Jessica Cediel respondió a quienes la criticaron por respaldar a Abelardo de la Espriella: “Querido izquierdista, respeto tu sentir”

Fredy Guarín y Andreina Fiallo revolucionaron las redes sociales con fotografía en la que confirmarían su reconciliación

Andrea Valdiri encaró a seguidor que la insultó a ella y sus hijas y lo buscó hasta la puerta de su casa: “Hay cosas que yo no puedo tolerar”

Andrea Valdiri perdió cerca de 100.000 seguidores por respaldar a Abelardo de la Espriella y así reaccionó: “Toca barrer la mala vibra”

Deportes

Colombia toma nota del empate entre Portugal y RD Congo: “En un Mundial no se gana de camiseta”

Colombia toma nota del empate entre Portugal y RD Congo: “En un Mundial no se gana de camiseta”

Colombia afina detalles ante RD Congo: Dávinson Sánchez y Jhon Arias analizan el segundo reto mundialista de la Tricolor

Esto viene para el fútbol colombiano con Abelardo de la Espriella: “Santos fue el que más nos ayudó”

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”

Lionel Messi: Néstor Lorenzo afirmó que no le sorprende el récord que alcanzó como máximo goleador de los mundiales