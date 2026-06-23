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Oxford Economics: triunfo de De La Espriella reduce riesgos económicos en Colombia, pero no los elimina

La firma británica destacó la reacción positiva del peso y los TES, pero advirtió riesgos por gobernabilidad, déficit fiscal y seguridad regional

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Abelardo de la Espriella, un hombre con barba y traje oscuro, gesticula con ambas manos frente a un fondo de billetes de dólar estadounidense.
El triunfo de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta presidencial redujo parte de los riesgos económicos que enfrentaba Colombia, pero no los eliminó por completo, según un análisis de la consultora británica Oxford Economics conocido tras la jornada electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El triunfo de Abelardo De La Espriella en la segunda vuelta presidencial redujo parte de los riesgos económicos que enfrentaba Colombia, pero no los eliminó por completo, según un análisis de la consultora británica Oxford Economics conocido tras la jornada electoral.

La firma advierte que el mercado financiero ya había anticipado este resultado y lo venía reflejando en el comportamiento del dólar y los (Títulos de Tesorería) TES.

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La información publicada por Revista Semana señala que el candidato del movimiento Defensores de la Patria elegido nuevo presidente de Colombia tras superar a Iván Cepeda en las urnas, para varios analistas, disminuye algunos riesgos, especialmente porque el triunfo de De La Espriella era el escenario que esperaban los mercados financieros antes de la votación.

FOTO DE ARCHIVO-Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y uno de cinco dólares estadounidenses en una oficina de cambio, en Bogotá (Colombia), el 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO-Un empleado muestra un billete de cien mil pesos colombianos y uno de cinco dólares estadounidenses en una oficina de cambio, en Bogotá (Colombia), el 27 de enero de 2025. REUTERS/Luisa González

Desde la primera vuelta presidencial de 2026, el peso colombiano se fortaleció cerca de 7 %, hasta ubicarse alrededor de los 3.420 pesos por dólar. Al mismo tiempo, el rendimiento de los TES en moneda local a 10 años cayó 120 puntos básicos, hasta 11,6 %.

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Fiscalidad, inflación y tasas de interés

Oxford Economics espera que el nuevo Gobierno avance en una reducción del déficit fiscal, que este año estaría cerca del 7 % del PIB. El objetivo sería devolver la deuda pública a una senda sostenible, aunque ese ajuste también podría tener efectos sobre la actividad económica.

Según el análisis, una política de consolidación fiscal podría moderar el consumo de los hogares y el crecimiento del PIB. A la vez, una menor presión de demanda ayudaría a reducir la inflación y permitiría que el Banco de la República evite nuevas alzas en las tasas de interés.

La firma considera que el banco central mantendría estable su tasa hasta comienzos de 2027, cuando podría iniciar un nuevo ciclo de recortes. Ese escenario estaría apoyado por un peso más fuerte, menores incrementos del salario mínimo y una dinámica de consumo más moderada.

Una lupa magnifica una sección de una hoja de billetes de 50 mil pesos colombianos en una máquina de impresión, mostrando el rostro de Gabriel García Márquez.
Economía de Colombia - Regla fiscal . (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también plantea que el programa económico del nuevo Gobierno deberá enviar señales de consolidación fiscal. La expectativa de los mercados es que la administración entrante busque ordenar las cuentas públicas y recuperar confianza, sin generar un freno excesivo sobre la economía y la inversión.

Riesgos de gobernabilidad y seguridad

Pese a la reacción positiva de los activos, Oxford Economics advierte que los riesgos siguen siendo significativos. De La Espriella no ha ocupado antes cargos de elección popular y no cuenta con una bancada propia fuerte en el Congreso, lo que podría dificultar especialmente la aprobación de reformas.

Aunque varios partidos lo respaldaron durante la segunda vuelta, la consultora señala que ese apoyo pudo estar más asociado al rechazo a Cepeda que a una adhesión plena al programa del presidente electo. Por esa razón, la gobernabilidad será uno de los principales desafíos.

La consolidación fiscal, según la firma, podría avanzar de manera lenta. Su estimación es que el déficit bajaría solo hasta 3 % del PIB en 2030, una ruta que dependerá de la capacidad política del nuevo Gobierno para construir mayorías y sostener sus medidas económicas.

Oxford Economics también anticipa límites para eventuales intentos de gobernar por decreto o mediante poderes de emergencia, pues enfrentarían controles judiciales. Ese punto reduce el margen de maniobra del Ejecutivo si no consigue apoyo suficiente en el Congreso.

Otro frente de incertidumbre será la seguridad. De La Espriella ha prometido mano dura contra los grupos armados, pero aún no está claro hasta qué punto estos actores podrían afectar la actividad económica en distintas regiones del país. Por ahora, el mercado financiero recibió con alivio el resultado electoral, aunque el informe insiste en que la reducción de riesgos no equivale a su desaparición.

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