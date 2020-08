La declaración de Zinedine Zidane después de la eliminación del Real Madrid que abrió un debate sobre su continuidad

Declaración de Zidane post eliminación del Real Madrid





No fue una tarde más para Zinedine Zidane. El histórico futbolista francés, que logró llegar a la cima del mundo cuando se coronó campeón del mundo con su selección en el Mundial de Francia 1998, le puso fin a su carrera como jugador para comenzar otra tan exitosa como entrenador. Así fue que llegó a convertirse en DT del Real Madrid en 2015, tras dos años en el Castilla. Desde su arribo, el Merengue sólo disfrutó de grandes momentos: nueve títulos, incluídos tres consagraciones consecutivas en la Champions League.

Después de una breve despedida, Zizou regresó al banco madridista y su efecto positivo se vio casi de inmediato. Con el equipo a la deriva tras la fallida experiencia de Lopetegui y de un debutante Santiago Solari, el francés volvió al cargo y dirigió al conjunto de la Casa Blanca al primer título de liga en dos temporadas. Pero esta tarde, su increíble racha exitosa llegó a su fin con la eliminación de la máxima competencia europea a manos del Manchester City de Pep Guardiola.

Tras perder 2-1 en Inglaterra -el partido de ida también había tenido el mismo resultado para los Ciudadanos en el Santiago Bernabéu-, Zidane habló con la prensa y dejó una extraña frase relacionada a su futuro. Al ser consultado sobre si iba a seguir siendo el DT del Real Madrid dijo: “Bueno, yo estoy aquí, sabes (se ríe)... Soy el entrenador del Real Madrid hasta que pasa algo… Pero yo estoy aquí, claro”.

Más allá de la frustración por quedar eliminado de la Champions League, el Merengue volvió a quedar afuera de la competencia en la misma instancia que la temporada pasada, cuando cayó ante el Ajax, de los Países Bajos. Pero con el entrenador galo, hasta hoy, la historia había sido totalmente diferente: tuvieron que pasar nueve eliminatorias para que el Real Madrid de Zidane quede afuera de la lucha por la Orejona. Roma, Wolfsburgo, Manchester City, Nápoles, Bayern Múnich -en dos ocasiones-, Atlético de Madrid y PSG fueron los equipos que quedaron en el camino.

Zidane volvió al Real Madrid pero no pudo evitar la eliminación en los octavos de final de la Champions League (REUTERS/Peter Powell)

Además de hablar de su continuidad, Zizou analizó lo que dejó la serie frente al equipo de Guardiola. “Los jugadores lo dieron todo, hicieron un esfuerzo tremendo, pero no podemos estar contentos. Solo en los 15 primeros minutos ha sido donde hemos estado peor, pero luego hemos mejorado mucho. Al final, esto es fútbol y es así”.

“Al final el pase del City es merecido, ellos han ganado los dos partidos y hay que felicitarles”, agregó.

Por último, Zidane aprovechó para referirse al mal partido que tuvo el marcador central Varane, protagonista con dos errores de las dos conquistas del Manchester City. “A Varane no se le puede decir nada, tiene que tener la cabeza arriba y nada más. Eso es lo que le he transmitido en el vestuario. Todo el equipo hizo un gran esfuerzo y, cuando eso pasa, no se le puede pedir nada más”.

