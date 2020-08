La despiadada autocrítica de Raphael Varane luego de sus errores que le costaron la eliminación al Real Madrid

Raphael Varane cometió dos errores de consideración en el artido entre Real Madrid y Manchester City (REUTERS/Shaun Botterill)

El Real Madrid viajó a Inglaterra con todas sus ilusiones a cuestas, pero una serie de errores defensivos pusieron fin a las expectativas de los dirigidos por Zinedine Zidane y le dieron al Manchester City la clasificación a los cuartos de final de la Champions League. El gran apuntado por la eliminación del conjunto Merengue fue el francés Raphael Varane, que cometió las dos equivocaciones que derivaron en los tantos de la victoria por 2-1 del conjunto que dirige Pep Guardiola.

“Esta derrota es mía, la tengo que asumir”, dijo Varane ante la prensa al terminar el encuentro. Lejos de esconderse de los micrófonos, el defensor dio la cara ante los medios e hizo una dura autocrítica sobre su desempeño: “Tengo mi responsabilidad en esta derrota. Habíamos preparado el partido bien, pero los errores se pagan. Estoy triste por mis compañeros”.

El defensor, que esta vez no tuvo a Sergio Ramos (suspendido) a su lado en la zaga central, continuó: “Los errores se pagan muy caro a este nivel. No tengo explicaciones en estos errores, es una noche complicada para mí”.

El defensor asumió su responsabilidad en la eliminación del conjunto Merengue (REUTERS/Oli Scarff)

“En lo bueno y en lo malo tengo que asumir mi papel, no hay que pensar más, lo que hemos hecho es darlo todo en el campo, a veces puedes fallar, hoy he fallado y lo tengo que asumir”, recalcó. Visiblemente afectado por la eliminación, añadió: “Me sentía bien en el partido, quizá hemos arriesgado un poco demasiado al principio y lo hemos pagado caro”.

Para concluir, insistió: “Esto no me ha pasado muchas veces en mi carrera, hay errores en todo el campo, pero hay algunas zonas donde se paga muy caro. No hay que hablar mucho, todos saben que estoy triste, que lo tengo que asumir. Hay que tener carácter para volver más fuerte, pero va a ser una noche complicada”.

Manchester City abrió a los 8 minutos por un grosero error de Varane, que increíblemente perdió la pelota con Gabriel Jesús y dejó prácticamente desprotegida la oposición de su valla. Raheem Sterling recibió y definió al gol. Ya en el segundo tiempo, con el partido 1-1, el defensor entregó corto de cabeza a Courtois y el brasileño del elenco Ciudadano se hizo del balón para definir y marcar el 2-1 de los locales.

Manchester City jugará en la próxima instancia ante Olympique de Lyon (REUTERS/Dave Thompson)

El zaguero del elenco Merengue fue mucho más duro consigo mismo de lo que lo fueron sus compañeros o hasta el entrenador. “Los errores son una cosa normal. A todos nos puede pasar. Es una pena por Rafa, pero esto no va a manchar su historia en el Real Madrid”, dijo el brasileño Rodrygo. En tanto que Zidane señaló: “A Varane hay que decirle que ‘cabeza arriba', yo me quedo con el 95% del año de todos los jugadores que fue espectacular”. En la conferencia de prensa, el DT reveló que habló con el jugador de 27 años y afirmó que “nadie puede estar contento con lo que ha pasado”. “Hay que aceptar las cosas que ocurren en fútbol y felicitar al rival”, agregó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Los insólitos errores de Varane que facilitaron la clasificación del Manchester City ante Real Madrid

Todos contra Varane: ola de memes por la eliminación del Real Madrid en la Champions League

El City aprovechó dos errores para eliminar al Real Madrid y clasificar al Final 8 de la Champions League