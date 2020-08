Sorpresa en el Real Madrid: Karim Benzema reveló que luego de su retiro probará suerte en un violento deporte

El jugador francés del Real Madrid Karim Benzema (EFE)

Este domingo Karim Benzema publicó un nuevo video en su canal de Youtube y en esta ocasión optó por responder preguntas que le enviaron algunos de sus amigos. Como suele suceder, el francés aprovechó el video para que sus fans conozcan más sobre su personalidad y sobre lo que suele hacer fuera de los campos de fútbol.

El delantero del Real Madrid se divirtió con las consultas pero en algunas le costaron más que otras, sobre todo cuando le pidieron que nombre a sus atletas favoritos de toda la historia. Si bien insistió en que armar un podio le resultaba imposible, destacó a Ronaldo Nazario: “Es quien me hizo amar el fútbol”. Además, mencionó a Michael Jordan y a Mike Tyson, para ampliar su respuesta a otros deportes.

En este marco, Fouad Ezbiri, campeón del mundo de kick boxing, le preguntó si le gustaría probar suerte en el combate más adelante, teniendo en cuenta que su carrera como futbolista está cerca de terminar: “Sí, es verdad que me gusta entrenar el boxeo y lo he hecho mucho contigo. Me gustaría prepararme seis meses y luego si crees que puedo estar preparado para un combate, claro”.

Si bien tendrá tiempo para marcar un estilo propio, Benzema volvió a señalar a Mike Tyson, a quien admira por “sus actuaciones en el ring, su determinación y por haber surgido desde la nada”.

Benzema fue el goleador del Real Madrid pese a que Sergio Ramos era el encargado de patear penales (EFE)

El artillero francés, quien fue figura esta temporada en el Real Madrid campeón de La Liga de España, explicó que debido a su edad ha cambiado su manera de ejercitarse física y mentalmente: “Hay un poco el trabajo invisible, mucho sacrificio, descanso y el trabajo psicológico. El estilo de vida es muy importante y vas teniendo más experiencia”.

Además, aprovechó el video para explicar porqué no se encarga de las pelotas paradas en el conjunto blanco: “Sé patear penales y las faltas, pero después los ejecuta Ramos que lo hace super bien. Y no se le puede reprochar nada. A veces me los deja tirar, pero bueno... está bien así. Demuestra también que un delantero puede hacer muchos goles sin patear penales. Pero no es una cuestión de responsabilidad porque la tengo desde pequeño. Por ahora es así”.

Benzema volverá a ponerse los pantalones cortos este viernes cuando el Real Madrid visite al Manchester City por los octavos de final de la Champions League. En la ida, el cuadro de Pep Guardiola se impuso por 2 a 1 en el Santiago Bernabéu antes del parate por la pandemia del coronavirus por lo que ahora los de Zinedine Zidane deberán ir por el triunfo en Inglaterra.

