Una gloria del Manchester United destrozó a Di María: “Aquí jugó como una cloaca”

“Horrible. Manchester es lo peor, es todo horrible. Le metimos toda la onda. Peleamos mucho con Ángel. Nosotros vivíamos en Madrid, Ángel jugaba en el mejor equipo del mundo, que es el Real; el clima es perfecto, la comida, perfecta, y de repente salió esta propuesta de Manchester.'Ni en pedo', le dije, ‘te vas a ir solo’”, comenzó su relato Jorgelina Cardoso, pareja de Ángel Di María. Y luego, agregó: “Yo no quería ir. Soy amiga de Gianinna Maradona, que estaba en pareja con el Kun Agüero, y nos fuimos a visitarlos a Manchester. Cuando nos volvimos, le dije a Ángel: ‘Que te compren de cualquier país menos de Inglaterra, es una mierda’. Era horrible, no me gustaba nada. La gente toda blanquita, prolija. Van caminando y no sabés si te van a matar”.

Las palabras que esbozó la esposa del actual mediocampista del Paris Saint Germain generaron revuelo en Gran Bretaña y una vieja gloria de los Diablos Rojos no tardó en contestarle y apuntar contra el surgido de la cantera de Rosario Central.

“ Tenemos este tipo de historias cada tanto donde un jugador juega como una cloaca como lo hizo Di María en el Manchester United. Fue horrible , tenía grandes expectativas y estaba muy emocionado cuando vino. El club pensó que estaba contratando a una estrella, pero él nunca estuvo interesado, ni siquiera el primer día”, comentó Gary Neville en diálogo con Sky Sport.

El United le pagó al Real Madrid cerca de 75 millones de euros por el zurdo, que nunca logró afianzarse dentro del equipo dirigido por Louis Van Gaal. En su paso por la institución inglesa solamente marcó 4 goles y brindó 12 asistencias en 2000 minutos disputados.

El ganador de 8 Premier League, 3 FA Cup, 2 Copa de la Liga, 2 Community Shield, 8 Supercopas, 2 Champions League, 1 Intercontinental y 1 Mundial de Clubes comparó la situación del rosarino con dos argentinos que hicieron historia en el City. “Podés mirar en la otra vereda y ves a sus compatriotas Sergio Agüero y Pablo Zabaleta, que lo hicieron bien en Manchester en los últimos años y no pareciera que están muy apurados por irse”. El lateral, si bien no continúa en los Ciudadanos, sigue en la liga inglesa, defendiendo la camiseta del West Ham.

“Voy a defender mi ciudad a fondo. Entiendo que ella tuvo una mala experiencia pero su opinión no abarca la imagen completa. Ella ya venía con prejuicios previos que la molestaron”, concluyó el ex director técnico del Valencia.

