El ex Barcelona aprovechó el diálogo para concientizar a quienes creen que este virus es simplemente uno de tantos y no creen en la cuarentena como solución: “Este virus es algo grave, no se puede bromear ni esconderlo. El Covid-19 está amenazando a toda la humanidad, nos quedamos en casa y evitamos el contacto innecesario con los demás. Escuchen a quién lo vivió de primera mano”.