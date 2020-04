Desde China, lugar donde se desempeña como entrenador del Guangzhou Evergrande, el ex zaguero de 46 años redactó una carta en The Players Tribune en la que no solo se solidariza con todos sus compatriotas, sino también que informa que, junto a sus ex compañeros del seleccionado, abrió un fondo de donaciones destinado a ayudar a los hospitales de su tierra natal.