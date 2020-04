Fui al Colegio Alemán de Barcelona cuando era niño, tenía abonos para el Camp Nou cuando era adolescente, más tarde trabajé como periodista deportivo en Austria, más allá de mis estudios en Karlsruhe, Alemania. Luego comencé mi carrera en Bertelsmann (una de las mayores empresas de medios de comunicación del mundo). He estado trabajando en Alemania durante casi 30 años. Siempre me ha atraído el deporte y siempre he pensado que podría contribuir con mi conocimiento de la empresa. Todos los grandes clubes han evolucionado hasta convertirse en empresas que necesitan adaptarse, desarrollarse, profesionalizarse y, al mismo tiempo, tratar de mantener su tradición viva y, sobre todo, tener éxito. Factores desafiantes, que requieren habilidades de alto nivel de dirección.