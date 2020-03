En diálogo con el canal de AFA Play, a través de una videollamada, la figura de la Juventus dio detalles del momento que está pasando en Europa. "Me siento bien. Ahora estoy mucho mejor. Estos días no tuvimos ningún síntoma, tanto Oriana como yo”, remarcó el delantero con pasado en Instituto y aclaró: “Yo tuve síntomas más fuertes, me cansaba muy rápido, quería entrenar y me faltaba el aire. Ahí nos dimos cuenta que algo no estaba funcionando bien. Los test que nos hizo el club dieron positivos y ahí empezamos a tener más síntomas como la tos, sentíamos el cuerpo cansado y teníamos mucho frío. Pero no nos desesperamos, estábamos tranquilos porque los doctores nos dijeron que íbamos a estar bien”.