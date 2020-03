“Mi único deseo es que las personas sean respetuosas ahora. El está en el hospital y no nos permiten verle; no poder estar con él es la parte más difícil, pero Dios es grande y Rustu está encomendado a los médicos. Por favor, no dejen de rezar por él”, publicó su mujer en una historia a través de su cuenta de Instagram. Medios turcos afirman que su estado es crítico.