Las distancias exponen sus pensamientos más profundos en la gloria del pasado. “Extraño todo. Me crié en el club y conozco a los que trabajan en cada pasillo, al electricista, al del buffet. Extraño a toda esa gente, a mis compañeros y al vestuario”, manifestó el volante, quien días atrás mantuvo una videollamada con Rafael Santos Borré y Lucas Martínez Quarta porque son “los hermanos” que le dio el fútbol. “A Montiel lo quisimos agregar, pero no tenía señal. No sé dónde estaba”, agregó entre risas.