Aunque no develaron la identidad del protagonista, el informe aseveró que “el conductor no requirió de tratamiento hospitalario y no hubo ninguna otra persona involucrada en el accidente”. El inglés, compañero de los argentinos Pablo Zabaleta y Manuel Lanzini, el colombiano Carlos Sánchez y el brasileño Felipe Anderson, fue de la partida en la derrota versos Crystal Palace.