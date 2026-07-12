Colombia

Expertos alertan que la crisis del sistema de salud sería mucho mayor tras revelarse el déficit histórico de Nueva EPS

Analistas sostienen que el próximo Gobierno deberá enfrentar un panorama complejo en el sector y priorizar un diagnóstico exhaustivo de la situación financiera antes de definir medidas para estabilizar la atención y garantizar la continuidad de los servicios a los usuarios

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Los estados financieros de Nueva EPS reflejan un deterioro patrimonial que expertos consideran clave para entender la crisis del sistema de salud. - crédito Luisa González/REUTERS y Nueva EPS
Los estados financieros de Nueva EPS reflejan un deterioro patrimonial que expertos consideran clave para entender la crisis del sistema de salud. - crédito Luisa González/REUTERS y Nueva EPS

Los estados financieros de Nueva EPS, conocidos esta semana, muestran un deterioro sin precedentes en la situación patrimonial de la entidad y, según expertos consultados por El Tiempo, podrían representar apenas una parte de la dimensión real de la crisis financiera que atraviesa el sistema de salud colombiano.

De acuerdo con la publicación del medio, la administración que asumirá el Gobierno a partir del 7 de agosto recibirá un sistema de salud con un panorama financiero más complejo de lo que se conocía hasta ahora. Esto, debido a que la información disponible sobre Nueva EPS corresponde únicamente a los estados financieros de 2023 y 2024, mientras que aún no se conocen las cifras de 2025 ni los reportes parciales de 2026.

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La importancia de esos datos radica en que Nueva EPS es la aseguradora con mayor número de afiliados del país, con cerca de 11,8 millones de usuarios, por lo que sus resultados financieros son determinantes para establecer el estado real del sistema.

Nueva EPS pasó de un patrimonio positivo a uno negativo de $11,9 billones

Luego de varios años sin publicar esa información, Nueva EPS radicó sus estados financieros de 2023 y 2024, en cumplimiento de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Los documentos muestran que el patrimonio de la entidad —la diferencia entre activos y pasivos— pasó de un saldo positivo de $0,49 billones en 2022 a un patrimonio negativo de $11,9 billones en 2024.

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La cifra adquiere mayor relevancia al compararse con el resto del sector. De acuerdo con el diario, todas las demás EPS del país registraban en conjunto un patrimonio negativo de $9,74 billones durante 2024, lo que significa que el déficit de Nueva EPS era superior al acumulado por el resto de las aseguradoras.

Sin embargo, especialistas consideran que el panorama actual podría ser más complejo, debido a que la entidad todavía no ha divulgado la información financiera correspondiente a 2025 ni los datos parciales de 2026.

Nueva EPS presentó ante la Superintendencia Nacional de Salud sus estados financieros correspondientes a 2023 y 2024 - crédito @AndresForeroM/x
Nueva EPS publicó sus estados financieros de 2023 y 2024 tras un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. - crédito @AndresForeroM/x

El déficit del resto de las EPS continuó creciendo en 2026

El reporte citado por el diario señala que, con corte al primer trimestre de 2026, el patrimonio negativo de las demás EPS (sin incluir a Nueva EPS) alcanzó los $18,22 billones, según cifras de la Superintendencia Nacional de Salud recopiladas por el observatorio Así Vamos en Salud.

De ese total, $12,89 billones corresponden a entidades que actualmente permanecen intervenidas.

Ante ese comportamiento, el exministro de Salud y director de Así Vamos en Salud, Augusto Galán, afirmó al diario que no es posible calcular cuál es actualmente el déficit de Nueva EPS, aunque considera probable que también haya aumentado.

“No es posible dar cifras estimativas, pero el comportamiento del sector, como el cierre de los servicios a los usuarios de esta aseguradora por parte de varias clínicas y hospitales durante el 2025, nos puede decir que seguramente veamos, cuando se conozcan las cifras, un mayor hueco en las finanzas de la Nueva EPS”, indicó Galán, citado por El Tiempo.

“El sistema presenta una falla multisistémica”

Para Galán, la situación financiera de las EPS refleja un problema más amplio dentro del sistema de salud colombiano.

En declaraciones recogidas por el medio, el exministro señaló que el sistema presenta múltiples dificultades que afectan su funcionamiento.

“Este paciente está dando síntomas de lo que en medicina llamamos una falla multisistémica. Hay dificultades de acceso a la prestación de los servicios, de acceso a medicamentos. Hay dificultades de flujo de recursos, la circulación no funciona. Hay dificultades para aclarar las cuentas. Hay problemas de gobernabilidad y de gobernanza del sistema”, explicó.

Según el experto, la crisis no solo tiene un componente financiero, sino que también se refleja en la prestación de los servicios y en el acceso de los pacientes a la atención

Especialistas advierten que la situación financiera del sistema de salud requiere un diagnóstico integral para garantizar la continuidad de la atención. - crédito EFE/ Luis Eduardo Noriega A.
Especialistas advierten que la situación financiera del sistema de salud requiere un diagnóstico integral para garantizar la continuidad de la atención. - crédito EFE/ Luis Eduardo Noriega A.

Las PQRS alcanzaron su nivel más alto

Otro de los indicadores mencionados por el diario corresponde al aumento de los reclamos presentados por los usuarios.

Con base en cifras de la Superintendencia Nacional de Salud, el medio indicó que durante 2025 se registraron 2.182.211 PQRS, la cifra más alta reportada por el sistema.

Ese volumen representa una tasa de 421,99 reclamos por cada 10.000 afiliados, superior a la registrada en 2022, cuando se contabilizaron 1.247.137 PQRS, equivalentes a 242,7 reclamos por cada 10.000 afiliados.

De acuerdo con la información recopilada, las principales inconformidades están relacionadas con la negación de citas médicas, la no prestación de servicios autorizados y la falta de entrega de medicamentos.

Los costos de atención superaron los ingresos de Nueva EPS

El informe también expone que Nueva EPS registró ingresos ordinarios por $22,2 billones durante 2024, mientras que el costo de la prestación de los servicios ascendió a $26,4 billones, lo que produjo pérdidas cercanas a $4,8 billones.

Según El Tiempo, esa situación también se observa en otras EPS, que solo durante el primer trimestre de 2026 reportaron un resultado operacional negativo de $2 billones, un comportamiento que expertos relacionan con la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

El próximo Gobierno deberá establecer un diagnóstico del sistema

La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, afirmó, según el medio, que una de las primeras tareas del Gobierno entrante será conocer la situación completa del sistema antes de definir las medidas que se adoptarán.

Según explicó, será necesario realizar un análisis forense de los estados financieros y de la realidad contable de los últimos años, con el propósito de establecer estrategias de recuperación y estabilizar la atención de los usuarios.

Por su parte, Augusto Galán sostuvo que antes de discutir reformas o eventuales liquidaciones de EPS, la prioridad debe ser estabilizar el sistema, concentrando inicialmente los recursos en los pacientes de mayor complejidad y atendiendo también la situación financiera de las instituciones prestadoras de salud.

16-07-2019 Imagen de recurso de una consulta médica. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD SANITAS
16-07-2019 Imagen de recurso de una consulta médica. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD SANITAS

Expertos consideran que liquidar EPS no resolvería la crisis

El reporte también cita un análisis de la firma FrontierView, según el cual el sistema perdió la capacidad de absorber el cierre simultáneo de varias EPS.

El estudio señala que más de 755 municipios tienen actualmente más del 50% de sus afiliados en EPS intervenidas, por lo que una eventual liquidación obligaría a trasladar millones de usuarios hacia otras aseguradoras.

En ese contexto, Santiago González, analista para la Región Andina de FrontierView, aseguró al diario que la discusión para el próximo Gobierno no se limitará al futuro de las EPS intervenidas, sino a la forma de financiar un sistema cuyo déficit supera los $41 billones.

El experto agregó que, incluso si se materializaran la propuesta del Gobierno de asumir $11 billones de deuda y el plan de choque por $10 billones anunciado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, esos recursos representarían aproximadamente la mitad del déficit estimado, por lo que consideró que la recuperación del sistema requerirá medidas estructurales y un horizonte de varios años.

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