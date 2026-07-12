Checo Pérez en Bélgica: así le ha ido al piloto mexicano en el Gran Premio de la Fórmula 1

El piloto mexicano volverá a Bélgica con la escudería Cadillac. (X / Sergio Pérez)

Desde su debut en 2011, Sergio Checo Pérez ha vivido episodios intensivos y participaciones variadas en el Gran Premio de Bélgica, décima ronda del campeonato 2026 de la Fórmula 1 a celebrar en el trazado de Spa-Francorchamps.

Bajo el nomex de: Sauber, McLaren, Sahara Force India, Racing Point, Red Bull Racing y ahora con Cadillac el piloto de Guadalajara, Jalisco escribirá otra historia en Bélgica tras un año fuera de las pistas.

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Sergio Pérez suma participaciones contrastantes en el circuito de Spa-Francorchamps desde su llegada a la Fórmula 1. El volante mexicano alterna abandonos, remontadas y podios en el Gran Premio de Bélgica, carrera que se ha vuelto un reto para él dentro del máximo circuito.

En ediciones recientes, Pérez Mendoza alcanzó el pódium en dos ocasiones consecutivas. En 2022, corriendo para Red Bull, terminó en segunda posición tras arrancar desde la segunda fila y recuperar posiciones a lo largo de la competencia en Spa-Francorchamps.

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Un año después, Checo repitió el segundo lugar en el mismo escenario, solo por detrás de su excompañero Max Verstappen, después de adelantar al monegasco Charles Leclerc en la salida y mantenerse en la pelea por la punta de la carrera.

Checo representa a Cadillac a partir de esta temporada 2026. REUTERS/Andrew Boyers

En la temporada 2024, la que creía ser la última en la era de Checo Pérez por Fórmula 1, el Ministro de Defensa partió desde el segundo pero al caer posiciones rescató puntos en la séptima casilla, resultado que obviamente fue una derrota para el mexicano antes de salir de Red Bull Racing.

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Para 2025 Checo Pérez no compitió en Bélgica al no obtener un asiento en alguna de las escuderías participantes. El registro de Cadillac abrió una vacante para el corredor azteca y en la edición 76 en la historia de la F1 mostrará su experiencia para lograr sus primeros puntos de la temporada.

Así le ha ido a Checo Pérez en Bélgica

Pérez Mendoza intentará sumar sus primeros puntos en Bélgica (X / Sergio Pérez)

2011 - Sauber (Abandonó)

2012 - Sauber (Abandonó)

2013 - McLaren (11º lugar)

2014 - Force India (8º puesto)

2015 - Force India (5º peldaño)

2016 - Force India (5º sitio)

2017 - Force India (Abandonó)

2018 - Force India (5º escalón)

2019 - Racing Point (6º espacio)

2020 - Racing Point (6º asiento)

2021 - Red Bull Racing (19º posición)

2022 - Red Bull Racing (2º puesto)

2023 - Red Bull Racing (2° lugar)

2024 - Red Bull Racing (7° ocupación)

Resultados de Checo Pérez en la temporada 2026

Checo volvió a competir en la Gran Bretaña. REUTERS/Suzanne Plunkett

Gran Premio de Australia: 16º sitio. Gran Premio de China: 15º puesto. Gran Premio de Japón: 17º posición. Gran Premio de Miami: 16º espacio. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera. Gran Premio de Mónaco: 15º nivel (por penalización). Gran Premio de Barcelona: 14º cupo. Gran Premio de Austria: 21º escalón. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º asiento

¿Cuándo y a qué hora será la celebración del Gran Premio de Bélgica?

Escenas de una carrera de la Fórmula 1 en Bélgica. REUTERS/Manon Cruz

La carrera en Spa-Francorchamps está prevista para el domingo 19 de julio del 2026 en el horario de las 07:00 a.m. (tiempo del centro de la República Mexicana). Podrás ver la participación de Checo Pérez en el Gran Premio de Bélgica por la señal de Sky Sports, Izzi TV y F1 TV.

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