Según informaron los medios catalanes Sport y Mundo Deportivo, la “situación es insostenible” y el principal dilema se desarrolló con la rebeldía de Valdés a encolumnarse detrás de la filosofía del 4-3-3 que impera en las categorías formativas. La reunión entre el ex arquero y el ex delantero no tuvo buen tono, a punto tal que Valdés fue apartado este fin de semana del Juvenil A. "No viajará mañana con el equipo en el partido de Liga que se disputará contra el Gimnástic de Tarragona. La próxima semana la Secretaría Técnica del fútbol formativo del FC Barcelona se reunirá con él para analizar su continuidad en el cargo”, adelantaron con un comunicado desde el Barça.