Una de las curiosidades del partido fue el festejo del brasileño que marcó el 1 a 0. El ex jugador del Flamengo rompió en llanto en el Santiago Bernabéu y fue aplaudido por la afición. “Estaba tardando mucho a jugar como antes. No estaba tan feliz. Hoy me he quedado más tranquilo y nada mejor que antes de un derbi. Después de tantos partidos, nunca había estado tantos sin marcar", afirmó tras el final del encuentro.