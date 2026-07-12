Lluvias en Veracruz dejan severas inundaciones: familias reviven la tragedia del huracán Karl y exigen un muro de contención

Protección Civil mantiene alerta por el riesgo de nuevos deslaves y crecida de ríos. Crédito: REUTERS/Tonatiuh Navarro

Las intensas lluvias registradas en Veracruz durante los últimos días dejaron inundaciones, deslaves y severas afectaciones en distintos municipios, lo que obligó a las autoridades a desplegar operativos de auxilio y activar el Plan DN-III-E para atender a la población damnificada.

La Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano y autoridades estatales y municipales, organizó brigadas de apoyo principalmente en la comunidad de Tolomé, en el municipio de Paso de Ovejas, considerada una de las zonas con mayores daños.

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Entre las labores realizadas destacan el desazolve de viviendas y escuelas, así como el retiro de lodo, ramas y residuos acumulados tras las precipitaciones.

De acuerdo con Protección Civil de Veracruz, las lluvias también mantienen en alerta a diversas regiones por el riesgo de nuevos deslaves, saturación de suelos y posibles incrementos en los niveles de ríos y arroyos.

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Las lluvias mantienen bajo vigilancia a municipios con alta vulnerabilidad en Veracruz. (AP Foto/Félix Márquez/Archivo)

Paso de Ovejas concentra las mayores afectaciones por el temporal

El desbordamiento del río Tolomé dejó alrededor de 60 viviendas bajo el agua en Paso de Ovejas, mientras que otros municipios como Actopan, Puente Nacional, Veracruz, Boca del Río y Medellín reportaron encharcamientos, afectaciones viales y daños en infraestructura urbana.

Como medida preventiva, fue cerrada la carretera Emiliano Zapata-Actopan, a la altura de Paso de la Milpa, debido a las condiciones de riesgo para los automovilistas.

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Paralelamente, la Secretaría de Seguridad Pública estatal implementó el Plan Tajín para reforzar las tareas de apoyo a la población.

El desbordamiento del río Tolomé dejó cerca de 60 viviendas inundadas en Paso de Ovejas. (FB/Agencias de gobierno)

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas fallecidas ni lesionadas por estos hechos, aunque continúan las evaluaciones para determinar el número total de damnificados y los daños ocasionados por el temporal.

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Contexto de las afectaciones en Veracruz

El Plan DN-III-E fue activado para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones.

Paso de Ovejas registra cerca de 60 viviendas inundadas tras el desbordamiento del río Tolomé.

Se mantienen alertas por riesgo de deslaves, derrumbes y crecimiento de ríos.

En Bosques de Río Medio continúan las reparaciones tras un deslave ocasionado por las lluvias.

Autoridades mantienen monitoreo permanente en municipios con mayor vulnerabilidad.

Bosques de Río Medio vuelve a encender las alertas por deslaves

Las lluvias también ocasionaron daños en el desarrollo habitacional Bosques de Río Medio, en el puerto de Veracruz, donde un deslave afectó banquetas, parte de la carpeta asfáltica y diversos elementos de infraestructura del proyecto Vivienda para el Bienestar.

Un nuevo deslave provocado por las lluvias afectó calles e infraestructura del desarrollo habitacional en Veracruz. (captura)

Aunque Protección Civil informó que no existen daños estructurales en las viviendas ni personas lesionadas, habitantes del fraccionamiento vecino aseguran que el problema persiste debido a la falta de un sistema adecuado de drenaje pluvial.

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Vecinos señalaron que, pese a la construcción de un muro de contención, el agua continúa descendiendo desde la parte alta del complejo, arrastrando tierra y lodo hacia calles y viviendas cercanas. Por ello, solicitaron la instalación de alcantarillas o infraestructura hidráulica que permita conducir correctamente el agua durante la temporada de lluvias.

Veracruz mantiene alta vulnerabilidad ante lluvias intensas

El Atlas de Riesgos del estado identifica que las principales causas de inundaciones en municipios como Xalapa son las lluvias intensas, la topografía, el crecimiento urbano en zonas de riesgo y los deslizamientos de tierra.

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La combinación de lluvias intensas, crecimiento urbano y características del terreno aumenta el riesgo de inundaciones y deslaves. EFE/ Ángel Hernández

El documento señala que, durante las últimas cuatro décadas, la capital veracruzana ha enfrentado diversos eventos de gran impacto relacionados con fenómenos hidrometeorológicos, entre ellos el paso del huracán Grace en 2021, además de inundaciones registradas en 1981, 1994, 1995 y 2021.

Actualmente, el Ayuntamiento de Xalapa realiza un censo de viviendas ubicadas en zonas de muy alto riesgo con el propósito de fortalecer los sistemas de alerta y mejorar la atención preventiva durante futuras contingencias.

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El recuerdo del huracán Karl permanece entre las familias veracruzanas

Las inundaciones registradas este año han reavivado el recuerdo del huracán Karl, considerado uno de los desastres naturales más devastadores en la historia reciente de Veracruz.

A más de una década de su impacto, el huracán Karl sigue siendo recordado como uno de los desastres más devastadores en Veracruz. EFE/Miguel Sierra

En septiembre de 2010, el fenómeno impactó como huracán categoría 3 y afectó a 117 municipios del estado, provocando el desbordamiento de varios ríos, daños masivos en viviendas, interrupciones carreteras y miles de evacuaciones.

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Desde entonces, el paso de cada temporada de lluvias mantiene la preocupación de habitantes que exigen obras de prevención y mejor infraestructura para reducir el riesgo de nuevas tragedias.

Mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de daños, las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia y vigilancia permanente en las zonas con mayor probabilidad de inundaciones y deslaves.