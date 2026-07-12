Incertidumbre económica frena el empleo en Bogotá: solo 4 de cada 10 empresas prevén contratar

La mayoría de las empresas en Bogotá prioriza mantener su operación antes que ampliar su planta de personal-crédito Luisa González/Reuters

La incertidumbre económica está llevando a las empresas de Bogotá y de la región a replantear sus planes para el segundo semestre del año. En lugar de enfocarse en crecer, muchas organizaciones priorizan mantener su operación, controlar los costos y fortalecer sus equipos actuales antes que ampliar sus nóminas.

Ese panorama quedó reflejado en la cuarta Encuesta de mercado laboral ‘Presente y futuro del trabajo en Bogotá Región’, elaborada por Invamer y presentada por ProBogotá Región. El estudio muestra una desaceleración en las expectativas de contratación: actualmente, solo cuatro de cada diez empresas prevén incorporar nuevos trabajadores, mientras la mayoría opta por mantener su tamaño o buscar alternativas diferentes a la contratación tradicional.

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La capacitación de empleados actuales y la automatización ganan espacio frente a las nuevas contrataciones- crédito Secretaría de Desarollo Económico

Según María Carolina Castillo, presidenta de ProBogotá Región, la explicación está directamente relacionada con el comportamiento de la economía. “Hoy los empresarios no están contratando porque no tienen más negocios. No están ampliando sus nóminas porque las empresas no están expandiendo su actividad y porque no están vendiendo más. Ese es el principal factor que está explicando la desaceleración en la generación de empleo”, afirmó.

La percepción coincide con la experiencia del sector empresarial. Germán Párraga, empresario de dos pymes y vicepresidente de la junta directiva de Acopi Bogotá-Cundinamarca, explicó que el objetivo de muchas compañías dejó de ser crecer para concentrarse en sostener su operación.

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“Lo que estamos viendo es una economía muy frenada y muy fría, donde las empresas están buscando mantenerse, pero no crecer. Como el consumo no aumenta, pero los gastos sí, muchas compañías han tenido que concentrarse en reducir costos y eso hace que las decisiones de contratar nuevo personal se aplacen o, incluso, que se busquen alternativas como la automatización antes de ampliar las nóminas”, señaló.

Los contratos a término indefinido perdieron participación, mientras crecieron otras modalidades de vinculación laboral-crédito ProBogotá

Esa tendencia también está transformando la manera en que las organizaciones cubren sus necesidades de talento. En vez de abrir nuevas vacantes, el 45% de las empresas asegura que su principal estrategia consiste en capacitar a los trabajadores que ya hacen parte de la organización, una cifra similar a la registrada en 2023. Al mismo tiempo, disminuyó el interés por contratar personal de planta y aumentó el uso de herramientas como la automatización y la vinculación de trabajadores independientes o freelancers para atender funciones específicas.

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Párraga indicó que esta estrategia responde, en gran medida, al incremento de los costos laborales. Según explicó, muchas empresas reorganizaron horarios y optimizado el trabajo de sus equipos para evitar nuevas contrataciones. De lo contrario, esos mayores costos terminarían trasladándose al precio de los productos, afectando la competitividad de las empresas formales frente a la informalidad.

El estudio también evidencia cambios en las modalidades de vinculación laboral. El contrato a término indefinido perdió participación al pasar del 52% al 42% frente a la medición anterior. En contraste, los contratos a término fijo aumentaron del 20% al 24%; mientras que los contratos por obra o labor crecieron del 12% al 20%. Los contratos por prestación de servicios también registraron un leve incremento, al pasar del 13% al 14%.

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La situación económica continúa siendo el principal motivo de los recortes de personal entre las empresas de Bogotá y la región-crédito REUTERS/Luisa González

La encuesta encontró, además, que los referidos continúan siendo el principal mecanismo utilizado por las empresas para cubrir vacantes. A esto se suma que el 57% de las organizaciones consultadas todavía no cuenta con un departamento de recursos humanos, una situación frecuente entre pequeñas y medianas empresas.

La movilidad laboral también sigue siendo alta. El informe señala que el 59% de los trabajadores lleva menos de dos años en la empresa donde trabaja. Entre los jóvenes de 18 a 28 años, esa proporción asciende al 78%, lo que confirma que este grupo continúa siendo el que más ingresa al mercado laboral, aunque también registra el mayor número de desvinculaciones. En contraste, solo el 19% de los empleados permanece más de cinco años en la misma organización, un indicador que refleja los cambios en la estabilidad laboral y en la dinámica de contratación.

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Las dificultades económicas siguen siendo la principal causa de los recortes de personal. Entre las empresas que redujeron su planta en los últimos seis meses, el 73% lo atribuyó a la situación económica del país, el 55% a las finanzas de la empresa y el 52% a la necesidad de reducir costos. Además, frente a 2023 aumentaron los despidos asociados a cambios en el modelo de negocio, del 13% al 18%, mientras que las nuevas tecnologías aparecieron por primera vez como causa de desvinculaciones, mencionadas por el 2% de los empleadores.