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Suspenden servicio en la Línea 9 del Metro CDMX por rescate de una persona que cayó a las vías

Personal del STC Metro activó los protocolos de emergencia para atender a la víctima, esto causó retrasos en el servicio

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Metro CDMX inicio de operaciones
Suspenden servicio en la Línea 9 del Metro CDMX por rescate de una persona que cayó a las vías (Jorge Contreras/Infobae México)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) suspendió momentáneamente el servicio en la Línea 9 la tarde de este domingo 12 de junio. Alrededor de las 15:00 horas los trenes detuvieron su marcha en ambas direcciones, por lo que los usuarios se vieron afectados en sus traslados.

A través de la cuenta oficial del Metro CDMX informaron que la suspensión del servicio se debió la activación de los protocolos de emergencia por la posible caída de una persona a la zona de vías, de acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en la estación Jamaica.

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“El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 9. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”, se lee en la cuenta oficial del STC.

¿Qué pasó hoy 12 de julio en la Línea 9 del Metro CDMX?

Detuvieron el servicio de la Línea 9 (X/ @MetroCDMX)
Detuvieron el servicio de la Línea 9 (X/ @MetroCDMX)

Según los primeros reportes, una persona se habría arrojado al paso del tren en la estación Jamaica, esto causó que el STC Metro iniciara con los protocolos de emergencia para atender la situación. En consecuencia, el STC Metro realizó un corte de energía para rescatar a la persona que quedó herida, se desconoce su identidad y cuál es su situación médica.

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Minutos más tarde, el STC Metro informó que se reestableció en su totalidad el servicio de la Línea 9 en ambas direcciones, Pantitlán y Tacubaya. “Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 9, todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio”, se lee en el comunicado que publicaron en su cuenta oficial del Metro.

Hasta el momento, el Metro CDMX no ha revelado más información sobre la víctima que se habría arrojado a la zona de vías.

El STC Metro reanudó el servicio en la Línea 9 (X/ @MetroCDMX)
El STC Metro reanudó el servicio en la Línea 9 (X/ @MetroCDMX)

Cuántos casos registrados de muertes en el STC Metro existen

El STC Metro explicó vía transparencia que entre 2020 y 2025 se registraron 178 suicidios dentro de sus instalaciones. El promedio anual en ese periodo es de 29 muertes por suicidio, cometidas principalmente al saltar a las vías del tren. En los datos compartidos públicamente, el 80% de las víctimas son hombres y las líneas 2, 3, B y 5 concentraron el 70% de los casos.

Las cifras por año más recientes son:

  • 2020: 27-29 muertes
  • 2021: 26 muertes
  • 2022: 19-21 muertes
  • 2023: 33 muertes
  • 2024 (hasta noviembre): 32 muertes

El grupo de edad más vulnerable es el de 31 a 40 años, y la mayoría de los casos corresponden a personas jóvenes, especialmente millennials y generación Z. Entre 2018 y 2024, el total de suicidios en el Metro ascendió a 195, con una tendencia al alza en 2023 y 2024 después de algunos años de descenso.

(X/ @MrElDiablo8)
(X/ @MrElDiablo8)

Metro CDMX estrena escaleras eléctricas

El Metro de CDMX puso en operación 20 nuevas escaleras electromecánicas en estaciones de las Líneas 7, 8 y 9 como parte de un programa que prevé sustituir 120 equipos hacia 2030, una intervención que busca reforzar la accesibilidad para personas con discapacidad, adultos mayores y usuarias con movilidad limitada, además de sostener la operación de uno de los sistemas de transporte más usados de la capital.

La renovación alcanza a casi cuatro millones de usuarios al mes y elevó a 96% la proporción del parque total de escaleras que funciona con normalidad. Cada equipo nuevo representa una inversión de 9 millones de pesos, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno de la Ciudad de México.

En la entrega más reciente, la Línea 7 recibió 12 escaleras: ocho en Camarones y cuatro en Tacuba. En la Línea 9 se colocaron dos equipos en cada una de tres estaciones: Pantitlán, Patriotismo y Centro Médico; mientras que la Línea 8 sumó dos más en Bellas Artes.

Solo en Camarones, la instalación beneficiará a más de 15 mil personas al mes. El plan contempla entregas anuales y se acompaña de mantenimiento preventivo y correctivo para conservar la operatividad de la infraestructura.

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