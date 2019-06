"Neymar quiere volver y así lo ha manifestado, pero el tema no se ha puesto encima de la mesa. No es correcto que el Barcelona se esté preocupando en el fichaje de Neymar. En realidad es una operación que no hemos abordado, no sabemos si llegará a buen puerto", comentó durante una rueda de prensa, con motivo de la presentación de los proyectos del Área Social.