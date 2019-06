En 2018 en un entrevista para el diario británico Telegraph, el jugador de 38 años, quien está actualmente en el BATE Borisov, aseguró que en el Barça no se sintió cómodo. "En el Arsenal disfruté de mi vida, me despertaba con una sonrisa. Cesc Fábregas, Flamini, Rosicky y Van Persie eran mis mejores amigos. Éramos como hermanos", comentó. Pero luego le llegó el ofrecimiento del club catalán y no lo pudo rechazar, todo su entorno lo aconsejó cambiar de equipo. "Cuando le comenté a mis amigos el interés del Barça todos me dijeron: '¿Estás loco? El Barça es el mejor club del mundo, tienes que ir allí'".