Daniel Levy, presidente del Tottenham, seducido por su capacidad de mejorar un equipo sin grandes recursos y fogonear a jóvenes talentos (Lallana, Shaw, Jay Rodríguez, Lambert y Chambers, entre otros), le ofreció trabajo en mayo de 2014. Firmó en aquel momento el segundo contrato más alto para un DT argentino en el mundo, sólo superado el que ese mismo mes rubricó en Marsella un viejo conocido suyo: Marcelo Bielsa, el hombre que una madrugada tocó la puerta de su casa en Murphy y convenció a sus padres de que sea jugador de Newell's Old Boys. Bielsa y Pochettino fueron campeones de la liga argentina dos veces, se reencontraron en el Espanyol y también compartieron vestuario en la Selección Argentina. Cualquiera podría pensar, sobre todo al ver el fútbol que proponen actualmente los Spurs, que el gen bielsista está en 'Poch', pero él no coincide. "El que no me conoce seguramente dirá que soy bielsista, porque Bielsa me ha dirigido muchos años y tengo muchos rasgos de él. Pero no creo ser un entrenador con la formación de la línea de Marcelo", dijo en a la revista Un Caño en 2013.