Colombia

Fueron rescatados los dos mineros en Tasco, Boyacá: serán trasladados a un centro asistencial

Después de dos días de búsqueda y rescate, los dos trabajadores salieron con vida del socavón y en aparentes buenas condiciones de salud. Mientras tanto, las autoridades continúan indagando por las causas del derrumbe ocurrido el 15 de mayo

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Los hombres estaban atrapados en el socavón desde la tarde del viernes 15 de mayo - crédito Bomberos Boyacá
Los hombres estaban atrapados en el socavón desde la tarde del viernes 15 de mayo - crédito Bomberos Boyacá

Tras un arduo trabajo de los organismos de socorro del departamento de Boyacá, en la mañana del domingo 17 de año pudieron salir con vida los dos trabajadores que quedaron atrapados luego del derrumbe presentado en la mina San Diego, ubicada en la vereda Santa Bárbara, del municipio de Tasco.

Según la información conocida hasta el momentos, los dos hombres se mantienen en aparentes buenas condiciones. Incluso, lograron salir caminaninando del socavón, pese a las condiciones adversas qeu enfrentaron desde la tarde del viernes 15 de mayo cuando ocurrió la emergencia.

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Sin embargo, lo dos mineros fueron ingresados a vehículos de emergencia para su valoración primaria y luego trasladados hasta el municipio de Sogamoso, donde serán internados en un centro médico para adelantar los exámenes correspondientes que verifiquen sus condiciones de salud.

“La labor comunitaria, lógicamente, ha estado muy pendientes de que ellos estén bien hidratados y con vida. Estas labores empezaron a desarrollar desde el viernes en horas de la tarde, gracias a Dios, hoy en horas de la mañana ya encontraron a las dos personas que estaban allí atrapadas, ellos están estables, lógicamente entran a revisión por el equipo médico para determinar cualquier afectación de salud”, señaló Germán Camilo Morales Rincón, alcalde de Tasco, en diálogo con Caracol Radio.

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