También apareció en escena Maxi López, ex esposo de Wanda Nara. El actual jugador del Vasco da Gama de Brasil reconoció que su ex pareja le ofreció ser representante cuando militaba en la Serie A de Italia y sostuvo que "los dirigentes se hincharon de todos estos tonos y todas estas cosas. El rendimiento de Icardi no fue el mismo y cortaron por lo sano".