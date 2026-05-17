Los argumentos de la Fiscalía para dar beneficios a alias El Costeño, responsable del magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “La actitud del ciudadano”

Alias El Costeño, presunto autor intelectual del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, durante su captura en la localidad de Engativá, Bogotá - crédito Policía Nacional

Aunque la familia del exsenador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado en el occidente de Bogotá que acabó con su vida el 11 de agosto de 2025, ya había anunciado un rechazo rotundo a los acuerdos establecidos entre la Fiscalía General de la Nación y Elder José Arteaga, alias El Costeño, hasta ahora los detalles habían permanecido ocultos.

Sin embargo, en la mañana del domingo 17 de mayo salieron a la luz los argumentos que ente acusador entregó a la justicia para avalar el acuerdo con el principal responsable del magnicidio de Uribe Turbay, que también lo condenó a una pena de 26 años de prisión.

PUBLICIDAD

El documento del acuerdo, que contempla un acto de perdón público, ha sido objeto de controversia no solo por la duración de la condena, sino por los términos que lo acompañan, según información revelada por la revista Semana.

Uno de los elementos que más molestia ha generado es la afirmación incluida en el preacuerdo, en el que la Fiscalía señala que la actitud colaborativa de alias El Costeño constituye una muestra de arrepentimiento real por los hechos, entre ellos el asesinato del senador Uribe Turbay. Según el texto oficial, la aceptación de cargos y el compromiso de pedir perdón públicamente serían señales de este supuesto arrepentimiento.

PUBLICIDAD

Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, habría sido el encargado de definir los roles que cumplieron los otros implicados en el atentado contra Miguel Uribe - crédito Policía de Bogotá y Colprensa

“La actitud del ciudadano, de aceptar su responsabilidad, se puede considerar colaborativa con la administración de justicia, pues permite visualizar el arrepentimiento frente al daño causado y es por ello que el ciudadano se compromete a pedir perdón de manera pública a las víctimas y a la sociedad ante el honorable juez como muestra de perdón”, argumentó la Fiscalía en el documento revelado por Semana.

La familia de la víctima considera discutible esa interpretación y advierte que la Fiscalía contaba con pruebas suficientes para llevar a juicio al cabecilla de la organización criminal, ya que otros implicados y condenados por el crimen estaban dispuestos a declarar en su contra.

PUBLICIDAD

El núcleo de la polémica radica en que, para la Fiscalía, el preacuerdo cumple con los estándares legales y garantiza los derechos de las víctimas, además de preservar la reparación y la verdad procesal.

“La Fiscalía General de la Nación cumplió a cabalidad con la estructuración de los hechos jurídicamente relevantes, en atención a que de la situación fáctica expresada se puede evidenciar la existencia de un debido juicio de imputación que permite al juzgado encuadrar los hechos en las consecuencias jurídicas imputadas”, señaló el ente acusador.

PUBLICIDAD

Arteaga fue la cabeza del plan para asesinar a Miguel Uribe Turbay - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Sin embargo, los familiares del senador asesinado sostienen que el pacto con alias El Costeño representa un riesgo de impunidad. El hecho de que el acusado pida perdón públicamente no compensa, a su juicio, la magnitud del daño ni la posibilidad de una condena mayor.

En la audiencia ante el juez, la fiscal encargada expuso los detalles del arreglo. Allí, los representantes de las víctimas solicitaron un aplazamiento para argumentar con más profundidad las razones de su oposición. Consideran que la negociación con el principal cabecilla del crimen no refleja el rigor que se esperaría en un caso de esta gravedad.

PUBLICIDAD

Lo que dice la familia de Miguel Uribe Turbay

La familia de Miguel Uribe Turbay rechazó de forma contundente el posible preacuerdo que la Fiscalía General de la Nación estudia alcanzar con Elder Arteaga, conocido como alias El Costeño, acusado de participar en el crimen del dirigente político en 2025.

El comunicado, suscrito por María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Londoño a través de la firma legal Víctor Mosquera Marín Abogados, denunció que cualquier ventaja procesal a favor de Arteaga iría en contra de las víctimas y obstaculizaría el esclarecimiento de los responsables.

PUBLICIDAD

La familia de Miguel Uribe Turbay rechaza el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Elder Arteaga, alias El Costeño, acusado por el crimen del dirigente político - crédito Víctor Mosquera Abogados/X

En el documento dirigido a la opinión pública, la familia de la víctima calificó como “inaceptable” que alias El Costeño acceda a rebajas o beneficios penales pese a su papel señalado como determinante en el homicidio de Uribe Turbay. Según el texto, Arteaga habría actuado como “coordinador y enlace jerárquico” de la operación, presenciado el asesinato y ordenado que un menor de edad disparara el arma.

“Otorgar beneficios desproporcionados a alias El Costeño, dado su rol determinante en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D.), resulta inaceptable”. El comunicado también afirma que el posible acuerdo “constituye un premio a la impunidad y un agravio directo al esclarecimiento de los hechos”, sostuvo la familia del exsenador asesinado.

PUBLICIDAD

El rechazo al preacuerdo fue enfático: la familia aseguró que cualquier negociación con Elder Arteaga “revictimiza” a los afectados y envía un mensaje negativo ante la criminalidad en el país.

“Este preacuerdo nos revictimiza, falla en el deber de proteger la verdad frente a su nivel de responsabilidad en el magnicidio, y envía al país un mensaje que incentiva la criminalidad y las garantías procesales escudan a quienes atentan contra la democracia”, afirmaron Tarazona y Uribe Londoño en el texto difundido el 15 de mayo.

PUBLICIDAD

En la declaración también se anunció la decisión de acudir a todas las instancias legales disponibles para impedir cualquier acuerdo procesal entre la Fiscalía y alias El Costeño. Según el comunicado, recurrirán tanto a mecanismos nacionales como internacionales.

“Hemos transmitido a nuestro abogado la decisión de rechazar cualquier acuerdo que se presente entre la Fiscalía y alias El Costeño, además de acudir y utilizar todos los recursos e instancias legales para que la verdad plena salga a la luz y este atroz crimen no quede sepultado en la impunidad”, se lee en el pronunciamiento.